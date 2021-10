von Joscha Mittmann und Ralf Mittmann

Mark Flekken: Viel zu tun hatte Freiburgs Schlussmann nicht, die brisantesten Situationen waren die gelegentlichen Rückpässe seiner Kollegen mittig aufs eigene Tor – nicht auszudenken, Flekken wäre da nicht mit der allzeit nötigen Konzentration am Werk gewesen. War er aber, ebenso bei Greens abgefälschtem Schuss in Halbzeit zwei. Beim Gegentor durch Leweling chancenlos. - Note: 2.

Lukas Kübler: Hatte es meist mit Hrgota zu tun, dem erfahrensten Fürther Kicker. Oft, aber eben nicht immer war Kübler Sieger in den Duellen. So einmal nicht nach 74 Minuten, weshalb Hrgota eine blitzsaubere Flanke in den Freiburger Strafraum schlagen konnte, wo Leweling souverän die Gunst des Augenblicks nutzte und den Ehrentreffer markierte. - Note: 3,5

Philipp Lienhart: Beim Pokalkrimi in Osnabrück am Dienstag musste der Österreicher nach einem Kopftreffer ausgewechselt werden, bis zuletzt meldeten normalerweise gut informierte Fußball-Portale, er würde dem Sport-Club gegen Fürth fehlen. Das war nicht der Fall – und gut für die Breisgauer. Denn Lienhart lieferte ein bockstarkes Spiel ab, gewann als bester Zweikämpfer auf dem Platz 83 Prozent seiner Duelle und war auch im Spielaufbau souverän. Einfach klasse! - Note: 1,5

Die Spieler aus Fürth reagieren unzufrieden nach dem Spiel. | Bild: Tom Weller

Nico Schlotterbeck: Auch er kam mit einer Blessur aus Osnabrück zurück, auch er wollte und konnte! Der noch als Neu-Nationalspieler geführte Verteidiger ist für seine Gegenspieler kein angenehmer Widerpart, der 21-Jährige verströmt mit Gesichtsausdruck wie mit der restlichen Körpersprache unmissverständlich das: Ich beherrsche dich! Gegen Fürth gelang das erneut. - Note: 2

Christian Günter: Eine Frage vorneweg: Was macht der SC-Kapitän in seiner kargen Freizeit, wenn er sich mal nicht seiner Familie widmet? Die Antwort kann nur lauten: aus Spaß irgendwo in der Nähe seines Hauses eine weiße Linie entlang sprinten. Anders ist es doch nicht zu erklären, dass Günter Woche für Woche unermüdlich die Außenbahn auf und ab flitzt und so den Gegner ein ums andere Mal unter Druck setzt. Klar, verteidigen muss er auch und tut es auch. Da war er freilich einmal zweiter Sieger, als ihm Leweling beim Anschlusstor der Franken einmal entwischt war. - Note: 2,5

Freiburgs Nicolas Höfler (l) in Aktion gegen Fürths Jamie Leweling (r). | Bild: Tom Weller

Nicolas Höfler: Der Boss im Freiburger Mittelfeld hatte sich in Osnabrück schon beim Aufwärmen verletzt und musste im Pokal passen. Laut seinem Trainer war bis zuletzt unklar, ob Höfler gegen Fürth würde kicken können. „Dann haben wir‘s probiert, und das war gut so“, sagte Christian Streich später. Genau, der „Chicco“ war im Vorfeld des Fürther Eigentors zum 1:0 mit einem tollen Pass auf Lucas Höler beteiligt und das 2:0 erzielte er mit einem starken Kopfball nach Ecke von Vincenzo Grifo selbst. Stets souverän Herr der Lage bis zu seiner Auswechslung nach 75 Minuten. – Note: 2

Maximilian Eggestein: Der Ex-Bremer ist ein harter Hund. Auch er hatte den Pokalfight in Osnabrück nicht ohne Blessur überstanden, aber das hielt ihn nicht davon ab, gegen Fürth wieder alles reinzuschmeißen, was er hat. Ist im Zentrum neben Höfler eher der Mann fürs Zerstören, aber so durchaus wirkungsvoll. - Note: 3

Freiburgs Vincenzo Grifo (l) macht das Tor zum 3:1. | Bild: Tom Weller

Vincenzo Grifo: Da schau hin, der „Wintsche“. Wie er läuft und läuft und läuft, nach vorne und nach hinten, nach hinten und nach vorne. Dem Mann macht das Kicken ja schon immer Spaß, aber derzeit noch ein bisschen mehr. Der italienische Nationalspieler hat Ideen, ein gutes Auge und ein feines Füßchen. Allein 50 Prozent der im Spielstatistikbogen verzeichneten zwölf Freiburger Torschüsse gingen auf sein Konto, allein aus der Distanz klappte es nicht. Mal vorbei, mal geblockt, mal der gegnerische Torwart. Dafür hämmerte Grifo dann den Elfer zum 3:1 in den Winkel. - Note: 1,5

Lucas Höler: Er ist vermutlich ein medizinisches Phänomen, der Mann muss einfach drei Lungen haben. Was der Stürmer in den vergangenen Wochen an Kilometern herunterspulte, ist grandios. Christian Streich adelte ihn nach dem Spiel. „Wie der Lucas nach 78 Minuten noch so wach ist, dass er da nachsetzt und den Ball am Tormann vorbeilegt und gefoult wird, das ist einfach toll“, sagte der Trainer. Damit war der Mann mit der Nummer neun tatsächlich an allen drei Freiburger Toren beteiligt. Vor dem Fürther Eigentor zum 1:0 flankte er, vor dem 2:0 holte er einsatzstark den Eckball heraus, den Grifo dann auf Höflers Kopf zirkelte, und dann eben noch der Elfmeter, den Grifo verwandelte. Extrastark! - Note: 1,5

Fürths Torwart Marius Funk (r) foult Freiburgs Lucas Höler (l) im Strafraum. Der Schiedsrichter entscheidet Elfmeter, den Freiburgs Grifo zum 3:1 verwandelt. | Bild: Tom Weller

Wooyeong Jeong: Schnell, laufstark – und gelegentlich ein bisschen hektisch in seinen Aktionen. Nac einem tollen Duett mit dem jungen Kevin Schade prüfte er Fürths Keeper Funk, der den Ball um den Pfosten lenkte. Zwischendurch hatte der Südkoreaner auch Phasen, in denen wenig von ihm zu sehen war. - Note: 3,5

Freiburgs Mittelfeldspieler Jeong Woo-yeong (r) und Fürths Hans Nunoo Sarpei. | Bild: Thomas Kienzle

Kevin Schade: Trainer Streich schenkte dem jungen Flitzer wie schon beim Auswärtsspiel in Mainz das Vertrauen und ließ ihn von Anfang an auflaufen. Richtig gute Aktionen wechselten mit eher unglücklichen, mal Licht, mal Schatten. Ganz klar erkennbar aber: Der 20-Jährige wird seinen Weg machen – in Freiburg, wo man GEDULD groß schreibt.

Freiburgs Kevin Schade (l) und Fürths Verteidiger Jetro Willems im Zweikampf. | Bild: Thomas Kienzle

In der 75. Minute kamen Ermedin Demirovic für Jeong und Janik Haberer für Höfler auf den Rasen, in der 83. Minute folgten Yannik Keitel für Eggestein und Noah Weißhaupt für Schade sowie in der Nachspielzeit noch Keven Schlotterbeck für Höler. Sie bleiben ohne Bewertung.