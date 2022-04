Wie heißt es in Fußballer-Kreisen so schön: Abgerechnet wird zum Schluss. Natürlich ist an dieser Aussage etwas Wahres dran, denn erst nach dem letzten Spieltag stehen die endgültigen Platzierungen der Mannschaften einer Spielklasse fest. Und dennoch ergibt diese Floskel nicht immer Sinn.

Bayern Meister?

Genau das könnte sich an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga einmal mehr bewahrheiten. Denn bereits am Samstag kann der FC Bayern München im Duell mit dem Dauerrivalen Borussia Dortmund den zehnten Meistertitel in Serie klar machen – bei einem Erfolg ist es ganz gleich, wie der Rekordmeister in den dann noch drei verbleibenden Partien abschneidet.

Bild: Sven Hoppe (dpa-POOL)

Fürth erster Absteiger?

Und nicht nur an der Tabellenspitze ist eine frühzeitige Entscheidung möglich: Sollte Greuter Fürth seine Begegnung gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen, stünde der erste Absteiger fest. Wie dem auch sei: Dass der FC Bayern Meister und Fürth sich in die zweite Liga verabschieden wird, daran zweifelt doch sowieso niemand mehr.

Langweiliger Spieltag? Nein!

Ganz anders sieht es dagegen zwischen den Plätzen zwei und 17 aus. Da werden heute und morgen noch keine wichtigen Entscheidungen fallen. Ein langweiliger Spieltag also? Ganz und gar nicht! Denn es stehen richtungsweisende Partien an, langsam aber sicher wird es ernst.

Bei RB Leipzig gegen Union Berlin, der Neuauflage des DFB-Pokalhalbfinals vom vergangenen Mittwoch, können beide Teams einen großen Schritt in Richtung ihrer europäischen Ziele machen: RB will auf Platz drei oder zumindest vier bleiben, um sich für die Champions League zu qualifizieren.

Union möchte Rang sechs verteidigen – denn dann könnten die Eisernen in der kommenden Spielzeit wie im Vorjahr in der Playoff-Runde zur drittklassigen Conference League starten.

Am Sonntag geht es im Tabellenkeller heiß her

Und was die Abstiegszone betrifft, wird es vor allem am Sonntag brisant. Bochum empfängt Augsburg, Stuttgart gastiert bei der Hertha – welches Kellerkind schafft es, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen? Im unteren Tabellendrittel wird in dieser Saison wohl eher als ganz vorne eine in Fußballer-Kreisen bekannte Floskel zutreffen: Abgerechnet wird zum Schluss.