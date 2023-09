Hansi Flick stellt sich vor eine Mannschaft, die seine Rückendeckung nicht verdient hat. Der Mann hat Charakter, manch anderer hätte wild fluchend das Handtuch geschmissen – und sich und auch dem deutschen Fußball damit einen Gefallen getan. 1:4 gegen Japan verloren, der einzige Trost ist, dass es bei der EM kein weiteres Duell mit den Asiaten geben wird. Ja, das ist schon ganz nah an Satire, aber mehr bleibt einem derzeit nicht zum Trost.

Ist Hansi Flick ein schlechter Trainer? Nein! Ist Hansi Flick noch der richtige Trainer für diese Mannschaft? Auch nein! Wenn nach einem Spiel gegen Japan die Hälfte der Kicker im Interview schwadroniert, dass der Gegner eben besser gewesen sei und man auch nicht so genau wisse, warum das so ist, dann stimmt doch was nicht. Bei allem Respekt vor Japan, die individuelle Klasse sollte doch ausreichen, um solche Gegner zu besiegen.

Mehr Leistung sollte drin sein

Die Nationalmannschaft hat herausragende Einzelkönner. Sicher war die Qualität früher sogar noch besser, aber mehr als die am Samstagabend gezeigte Leistung sollte drin sein.

Stattdessen macht unter der Woche ein Kai Havertz die mangelnde Fan-Unterstützung als Grund für die sportliche Misere aus und bekommt für sein eigenes Ersprochenes noch nicht einmal einen Rüffel vom Bundestrainer oder seinen Vorgesetzten.

Fußball Transfers im Bezirk Bodensee: Wer wechselt wohin? Alle Entwicklungen im regionalen Fußball! Das könnte Sie auch interessieren

Nein, so kann es nicht weitergehen. Die Mechanismen einer Nationalmannschaf mögen anders sein als bei einem Ligateam, wo meist schneller auf Krisen reagiert wird. Aber wer glaubt, dass es so weitergehen und positiv enden kann, steht mit seiner Meinung ziemlich einsam da.

Was, wenn Flick bleibt und am Dienstag ein Unentschieden gegen Frankreich folgt? Dann sind alle so schlau wie vorher. Besser wäre ein Schlussstrich, die Reißleine ziehen. Den Trainer austauschen, aber auch manchen Blabla-Kicker, dessen Selbstbewusstsein nicht mit gezeigten Leistungen einhergeht. Dann halt eine EM als Aufbauprojekt. Schlimmer als der Ist-Zustand kann es nicht werden.