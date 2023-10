Vizeweltmeisterin Anne Haug strahlte übers ganze Gesicht und dachte schon ans Essen am Abend. Laura Philipp kollabierte hingegen und musste ihre Party erst mal verschieben. Beim Weltmeisterschaftsrennen in der Gluthitze von Big Island bekam vor allem die Podestdebütantin die ganze Härte des Ironman in Hawaii zu spüren. Nach einem hochemotionalen Zieleinlauf beim Rennen allein unter Frauen weinte die 36 Jahre alte Profi-Triathletin aus Heidelberg zunächst in den Armen von Trainer und Ehemann Philipp Seipp, später erlitt sie einen Zusammenbruch.

„Leider bin ich zwei Stunden nach dem Zieleinlauf im Medizinzelt geendet“, erklärte Philipp. Sie und Haug hatten zuvor Großes geleistet. Haug rannte mit Streckenrekord beim Marathon bis auf Rang zwei vor und Philipp machte als Dritte das erste schwarz-rot-goldene Doppelpodium der Frauen in Hawaii perfekt. „Das ist ein mega deutsches Ergebnis“, betonte Haug. Nur eine war an diesem Tag nicht zu schlagen: Lucy Charles-Barclay. Die Britin beendete ihren Siegfluch nach vier zweiten Plätzen über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Haug erläuft Rekordzeit

„Ich habe auf dem Ali‘i Drive noch über die Schulter geschaut und gedacht, da kommt Anne noch“, erzählte Charles-Barclay danach. Haug kam aber erst mit drei Minuten Rückstand ins Ziel, neun hatte sie beim Marathon allerdings aufgeholt und fürs finale Teilstück 2:48:23 Stunden benötigt – nie war eine Frau in Hawaii schneller. Das traf auch auf die Gesamtzeit von Charles-Barclay zu, die für ihren Start-Ziel-Sieg 8:24:31 Stunden benötigte. Nach einem Ermüdungsbruch in der Hüfte im vergangenen Jahr ließ sich Charles-Barclay in dieser Saison auch von einem Ermüdungsbruch im Fuß nicht stoppen. Die WM war ihr erstes Rennen 2023 über die volle Distanz. Und was für eins.

Bodensee In sieben Etappen durch den Bodensee schwimmen – würden Sie das schaffen? Das könnte Sie auch interessieren

Während das Rennen für Haug zunächst einen optimalen Verlauf genommen hatte, konnte Philipp nach dem traditionellen Kanonenschuss zur Rennfreigabe um 06.25 Uhr Ortszeit ihren Plan nicht wie erhofft umsetzen. Mit 24 lernte sie erst richtig Schwimmen, gegen eine ehemalige Olympia-Kandidatin wie Charles-Barclay hat sie keine Chance. Dass sie aber noch weiter abreißen lassen musste und mit über sieben Minuten Rückstand aus Pazifik stieg, war eine Bürde fürs Radfahren.

Villingen-Schwenningen Von „Sport ist Mord“ zum Ironman: Patric Wanglers sportlicher Aufstieg Das könnte Sie auch interessieren

Doch Philipp kam ran und überholte Haug sogar. Als Dritte rannte sie über zehn Minuten nach Charles-Barclay los, auch noch hinter der amerikanischen Ironman-Debütantin Taylor Knibb. „Das Laufen war für mich ein bisschen eine Wundertüte“, erzählte Philipp. Sie musste Haug, die über zwölf Minuten nach der Spitze auf die Laufstrecke geeilt war, dann doch wieder ziehen lassen, wieder drohte Rang vier. Sie habe gesehen, dass es Knibb, die auch von Haug passiert worden war, nicht mehr so gut ging und sich gedacht: „Obwohl ich auch nur noch krieche, kann ich mich irgendwie rankriechen.“

Wenige Kilometer vor dem Ziel schaffte sie es, und angekommen nach einem brutal harten Arbeitstag bei Temperaturen über 30 Grad, brachen die Gefühle aus ihr raus. „Ich war sehr emotional. Ich musste echt sehr, sehr, sehr kämpfen“, erzählte Philipp.