Wie geht es weiter für die Fußballer in der Region? Ab heute darf wieder trainiert werden, natürlich unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften, weshalb jeglicher Körperkontakt im Training verboten ist. Wofür wird aber trainiert? Für die Fortsetzung der laufenden Spielzeit in einigen Wochen oder Monaten? Für die kommende, weil ein Ende der Wettkampfsperre in Baden-Württemberg noch nicht absehbar ist, weshalb viele Fußballer in der Region für einen Abbruch plädieren?

Nur vier Varianten möglich

Der Südbadische Fußballverband hat in den vergangenen Tagen ein Rechtsgutachten für die verschiedenen Szenarien erstellen lassen, hat sich abgestimmt mit den Verbänden von Nordbaden und Württemberg. Heute Abend soll bei weiteren Online-Konferenzen eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen, das bei einer Presse-Videorunde am Dienstag um 14.00 Uhr präsentiert werden soll. Dabei bleiben den drei Verbänden eigentlich nur vier Varianten. Ein Überblick:

Szenario 1: Die Annullierung

Keiner steigt auf, keiner ab. Als hätte es die Spielzeit nie gegeben, wird so bald wie möglich, wahrscheinlich ab September, die Saison als Spielzeit 2020/21 neu begonnen

Vorteile Die nächste Spielzeit könnte ganz normal beginnen und eben nicht erst im Winter oder im nächsten Frühjahr. Denn solange könnte es dauern, bis die aktuelle Saison bei einer Fortsetzung zu Ende gebracht werden könnte.

Spieler, die bereits ihre Wechsel zu anderen Clubs im Sommer erklärt haben, könnten das auch tun. Nachteile Keine Wettbewerbe bis in den Spätsommer, auch bei einer Entspannung der Lage.

Nehmen die Tabellenführer der jeweiligen Ligen das hin? Vereine haben schon aus nichtigeren Gründen Gerichte bemüht. Somit bliebe wieder eine Unsicherheit, in welcher Liga der jeweiligen Liga spielen wird.

Verband, Clubs und Spielern fehlen Einnahmen.

Szenario 2: Der Abbruch

Der Verband zieht die Reißleine. Nichts findet mehr statt, aber statt alles auf null zu stellen und von vorn anzufangen, wird die Saison gewertet. Bleibt die Frage, wie?

Wer steigt ab, wer auf? Zählt die aktuelle Tabelle? Oder die der Hinrunde? Muss ein Quotient errechnet werden, weil nicht alle Teams gleich viele Spiele absolviert haben? Kaum vorstellbar, dass das ohne Klagen gehen wird.

Auch hier: Verband, Clubs und Spielern fehlen Einnahmen

Szenario 3: Die Zwei-Jahre-Saison

Die Saison wird auf zwei Jahre ausgedehnt: Die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 werden als eine Saison gewertet. Der Tabellenstand wird eingefroren bis März 2021

Vorteile Planungssicherheit. Und bis März 2021 ist die Krise hoffentlich ausgestanden.

Es geht 2021 ganz normal weiter, ohne Harakiri-Spielpläne und im gewohnten Zeitfenster.

Sportliche Lösung; alle haben die gleiche Ausgangslage Nachteile Keine Spiele mehr in diesem Jahr; entsprechende finanzielle Einbußen

Spielertransfers? Pustekuchen! Aber bleibt ein Spieler gegen seinen Willen bei einem Club?

Bis März 2021 keine Spiele? Da dürfte den Clubs der Abgang zahlreicher Mitglieder drohen. Sollte die Lösung auch für den Jugendbereich gelten, droht zusätzliches Chaos wegen der Altersklassenwechsel.

Szenario 4: Weiter Pause

Die Saison wird einfach weiter unterbrochen: Warum eigentlich die Eile? Abwarten, wie sich die Lage entwickelt, in vier Wochen kann man immer noch abbrechen

Vorteile In Nordrheinwestfalen soll ab dem 30. Mai die Ausübung von Sportarten auch mit Körperkontakt wieder gestattet werden. Und selbst wenn erst im September wieder gespielt werden darf, dann halt den Rest dieser und die kommende Spielzeit mit einigen Englischen Wochen und ohne Winterpause. Nachteile Weiter Warten ohne zu wissen, zu welcher Spielklasse man als potenzieller Auf- oder Absteiger nun gehört. Viele Vereine erklärten zuletzt, dass sie endlich Klarheit haben möchten.

Spieler, die eigentlich den Verein im Sommer verlassen wollen, müssen bis zum Ende der Saison bleiben.

Trainieren, Spannung hochhalten – und dass, ohne zu wissen, ob der Neustart zeitnah überhaupt kommt.

Und der SBFV-Pokal?

Die Bundesliga wagt am kommenden Wochenende den Neustart mit Geisterspielen. Sollte die Saison so tatsächlich auch zu Ende gebracht werden, dürfte die kommende Spielzeit im Fußball-Oberhaus fast normal beginnen – ob weiter mit Geisterspielen oder mit Zuschauern sei einmal dahingestellt.

Nur der Sieger qualifiziert sich

Entsprechend müsste dann aber voraussichtlich Ende August die erste DFB-Pokalrunde ausgespielt werden. Da beginnt für den SBFV das Dilemma, denn noch stehen die Halbfinale-Spiele und das Finale um den SBFV-Pokal aus. Nur der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Kommt es zum Losentscheid?

Wie aber soll der rechtzeitig ermittelt werden, wenn etwa erst ab September, wenn nach jetzigem Stand auch Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen, wieder gespielt werden darf? Dann bliebe wohl nur der Losentscheid. Der SC Lahr (Verbandsliga), SV Oberachern (Oberliga) und der 1. FC Rielasingen-Arlen (Oberliga) wären in der Glückstrommel, dazu Landesligist VfR Stockach, der so tatsächlich in den DFB-Pokal einziehen und dann auf ein Schwergewicht des deutschen Fußballs treffen könnte.