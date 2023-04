Formel E vor 10 Stunden

Wie der Worndorfer Pascal Wehrlein die Formel E elektrisiert

Pascal Wehrlein aus Worndorf steht nach sechs Rennen an der Spitze der Formel E. In den Heimrennen in Berlin will der ehemalige Formel-1-Pilot weiter punkten – und die Tabellenführung verteidigen.