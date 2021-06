Fußball vor 10 Stunden

Wenn das Herz für drei Nationen schlägt: Warum Toni Fiore Tapia bei der EM Spanien, Italien und Deutschland die Daumen drückt

Toni Fiore Tapia ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen. In den kommenden Wochen ist er aber vor allem Fan – und das von gleich drei Nationalmannschaften. Der 35-Jährige fiebert bei der Europameisterschaft – wie bei jedem großen Turnier – mit Spanien, Italien und Deutschland mit. Warum das so ist, hat uns der Radolfzeller erzählt. Doch was ist, wenn zu einem direkten Duell kommt?