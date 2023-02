Stefanie Böhler strahlt mit der Sonne um die Wette. Gut gelaunt, mit dem ihr typischen Lächeln erscheint die 41-Jährige im Pressezentrum Oberhof. Die ehemalige Weltcup-Skilangläuferin steht jetzt auf der anderen Seite des Zauns. Als Mitarbeiterin der Presseteams im Deutschen Skiverband und dort im Weltcup zuständig für Skilanglauf und Biathlon bleibt sie dem Wintersport weiter eng verbunden.

„Ja, das war schon eine Umstellung gewesen. Man muss erst einmal die Routine gewinnen.“ Böhler hat das als Athletin anders wahrgenommen und war am Anfang „mit manchen Dingen leicht überfordert“. Sie hat aber festgestellt, dass man sich „einfuchsen muss“ und man dann „gewisse Automatismen“ entwickle. „Aber die Heim-WM in Oberhof ist natürlich schon noch einmal eine ganz andere Nummer“, erzählt sie weiter.

Eine Weltmeisterschaft ist eben kein normaler Weltcup. Und schon gar nicht eine Heim-WM mit Biathlon-Festspielen wie in Oberhof. Zeit bleibt wenig. Daher ist es auch gut, nicht weit weg von der Arena zu sein. „Wir sind in der Kaserne von Oberhof in unmittelbarer Nähe der Arena am Rennsteig untergebracht, für die Athleten fehlt es an nichts. Wir haben kurze Wege, das passt alles sehr gut.“

Trotz der Arbeit genießt die mehrfache Medaillen-Gewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften das Momentum. „Bei uns war die Stimmung schon vor dem Wahnsinns-Rennen von Denise (Anm. der Redaktion: Denise Herrmann-Wick wurde Sprint-Weltmeisterin) richtig Klasse.“

Stefanie Böhler ist in ihrem neuen Leben angekommen

Sie begleitet die Athleten zu den TV-Stationen und bei Pressekonferenzen. Wenn es gut läuft, ist ein Interview fast ein Selbstläufer. Aber als ehemalige Leistungssportlerin weiß die heute in Ruhpolding beheimatete Schwarzwälderin, wie es in einem Athleten aussieht, wenn der Wettkampf mal daneben ging.

Für sie ist ein Vorteil, dass sie selbst Leistungssportlerin war, da „man es besser nachempfinden kann, wie es einem enttäuschten Sportler gerade geht“, fügte sie an. Sie muss das nötige Fingerspitzengefühl beweisen, vor allem wenn ein Athlet gerade gefrustet ist, sollte man „eventuell noch ein paar Minuten mit der Frage warten“, erzählt sie. Hier kann sie Erfahrungen aus der aktiven Zeit einfließen lassen. „Dies ist die schwierigste Aufgabe. Solche Situationen kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit und weiß wie schrecklich es für mich als Athlet war.“

Stefanie Böhler 2018: Bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang war sie als Athletin in der 4x5 km Staffel der Damen am Start. | Bild: Hendrik Schmidt

Während der meist von November bis Mitte März andauernden Weltcup-Saison bleibt wenig Zeit für die eigenen Interessen. Umso größer dann die Freude sich wieder ihren Hobbies, wie der Malerei widmen zu können.

„Dann merke ich schon, dass ich meine Kreativität ausleben muss, dafür muss ich mir Zeit und Raum nehmen. Was dabei letztendlich herausspringt, ist nicht immer planbar. Ich lasse mich davon leiten, was gerade Sinn und Spaß macht.“ Es war schon so zu ihrer aktiven Zeit: „Nur Sport ist nix für mich. Ich brauche dafür irgendeinen Ausgleich“, gibt Böhler zu Protokoll.

Sie hat Golf für sich entdeckt

Seit geraumer Zeit hat sie ihr sportliches Repertoire erweitert. Zuerst habe sie den Golfsport nur belächelt. Nach ihrem Umzug nach Ruhpolding sei sie oft am Golfplatz vorbeigelaufen und hat sich gedacht: „Was soll das, hinter dem kleinen Ball herzulaufen, das muss doch total langweilig sein?“ Der ehemalige Biathlet Fritz Fischer habe ihr dann die ersten Schwünge beim Golf gezeigt.

Steffi, so wird sie auch beim DSV genannt, engagiert sich auch für die Deutsche Krebshilfe und spielt beim Deka Golf Cup mit. Sie hat 2012 ihren Kampf gegen Schilddrüsenkrebs gewonnen hat und kann sich jetzt dafür einsetzen und helfen. „Jetzt finde ich es schön, wenn man bei so einem Benefiz-Turnier mitspielen kann“, so Böhler weiter.

Wintersport Deutsches Sensations-WM-Gold: Skirennfahrer Schmid gewinnt Parallelwettbewerb Das könnte Sie auch interessieren

Für sie geht es jetzt erst einmal weiter zur Nordischen Ski-WM nach Planica in Slowenien. Aus diesem Grund ist es nicht immer einfach, die Besuche im Schwarzwald zu planen. „Ich bin oft mit meiner Schwester in Kontakt, die ja in Kirchzarten lebt“, sagt sie.

Die Wahl-Ruhpoldingerin kommt immer wieder gerne in den Schwarzwald zurück. „Auch wenn ich nicht so oft da bin, habe ich fast täglich Kontakt mit meiner Familie und bin auch ganz froh darüber. Ich freue mich aber schon darauf, dann bald mal wieder Schwarzwaldluft schnuppern zu können“, sagt die Sportsoldatin, die sich noch in der Berufs-Förderung der Bundes befindet, abschließend.