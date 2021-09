Freiburg 25. September 2021, 19:50 Uhr

Vom Bauplatz zur neuen Spielstätte: Der Bau des neuen Freiburger Stadion in Bildern

Der SC Freiburg spielt bald auf neuem Rasen. Das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig steigt am Samstag, 16. Oktober, um 15.30 Uhr im neuen Europa-Park-Stadion. So entstand die neue SC-Spielstätte am Wolfswinkel.