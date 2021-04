Bundesliga vor 12 Stunden

VfB Stuttgart geht die Luft aus: 1:3 gegen den Wolfsburg

Der lange so begeisternde VfB Stuttgart verliert auf den letzten Metern den Schwung. Die Schwaben unterlagen am Mittwochabend dem VfL Wolfsburg mit 1:3 (0:2) und kassierten die dritte Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie. Xaver Schlager (13. Minute), Torjäger Wout Weghorst (29.) und Yannick Gerhardt (65.) trafen für die Gäste, die damit auf dem besten Weg in Richtung Champions League sind. Die von zahlreichen Personalproblemen geplagten Stuttgarter können dagegen ihre verbliebenen Mini-Hoffnungen auf den Europapokal wohl endgültig ad acta legen.