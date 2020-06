Südbaden vor 11 Stunden

Verbandstag des Südbadischen Fußballverbandes beschließt Abbruch der Saison und verwehrt den Tabellenzweiten das Recht zum Aufstieg

Mit großer Mehrheit, 182 Ja-Stimmen, hat der Südbadische Fußballverband bei seinem virtuellen Verbandstag am Samstag beschlossen, dass die Saison 2019/20 zum 30. Juni abgebrochen wird. Die Meister werden per Quotient ermittelt und es gibt keine Absteiger in diesem Spieljahr.