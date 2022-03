Leonie Walter ist überraschend Paralympicssiegerin im Biathlon. Die 18-Jährige setzte sich am Dienstag in der Klasse der Sehbehinderten über zehn Kilometer in der Loipe von Zhangjiakou durch und holte die zweite Goldmedaille für das deutsche Team in China.

Die Schülerin blieb bei allen vier Schießen fehlerfrei und hatte im Ziel 3,7 Sekunden Vorsprung auf die Ukrainerin Oksana Schischkowa. Vierte wurde Johanna Recktenwald. Zuvor hatte Walter über die sechs Kilometer im Biathlon sowie über die 15 Kilometer im Langlauf bereits die Bronzemedaille gewonnen. (dpa)