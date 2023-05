Meinung vor 21 Stunden

Trotz des Aus im Halbfinale des DFB-Pokals kann der SC Freiburg eine gelungene Saison krönen

An richtig guten Tagen können die Breisgauer es auch mit den besten Mannschaften aufnehmen, an schlechten kommt ein 1:5 wie gegen RB Leipzig dabei heraus. Bereits am Samstag haben die Breisgauer die Chance auf Revanche.