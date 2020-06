Es ist vollbracht und es ist prachtvoll. Auch in Tagen von Corona. Der FC Liverpool ist nach einer Ewigkeit von 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister – mit und vor allem dank Trainer Jürgen Klopp.

Fußball You’ll never walk alone: Wir erklären den Mythos um den FC Liverpool Das könnte Sie auch interessieren

Donnerstagabend. In Sesseln auf der Terrasse eines Hotels der englischen Hafenstadt erleben Jürgen Klopp und seine Kicker im Fernseher die 1:2-Niederlage von Manchester City beim FC Chelsea, wodurch die Reds unwiderruflich uneinholbar sind. Während sich gut 5000 Fans des FC Liverpool entgegen allen Verboten und entgegen aller Vernunft auf den Weg zum Stadion an der Anfield Road machen, um dort zu feiern, begibt sich Jürgen Klopp vors TV-Mikrofon und sagt ein paar gestanzte Worte, ehe ihn Gefühle überwältigen, die zu beschreiben er nicht in der Lage ist. Klopp weint und mit ihm Liverpool. Aus Freude, purer, reiner Freude. Und John Henderson, der Kapitän des LFC, spricht aus, was ganz Liverpool denkt: „Es ist fantastisch, gigantisch. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Trainer.“

Endlich wieder Meister: Fans des FC Liverpool lassen ihrer Freude außerhalb des Stadions an der Anfield Road freien Lauf. | Bild: Oli Scarff/AFP

Tags darauf kommen von allüberall her die Lobeshymnen. „Du bist der Größte“, trällert in Dortmund Borussen-Sportdirektor Michael Zorc, „ich nenne Dich ja nicht umsonst schon seit Jahren den Muhammad Ali des Fußballs.“ In Liverpool verneigt sich Vereinslegende Sir Kenny Dalglish vor dem Trainer Klopp: „Seit Jürgen übernommen hat, ist alles positiv. Er verkörpert alles, wofür Liverpools Fußball steht.“ Und Ex-Liverpool-Torwart Bruce Grobbelaar vergleicht Klopp mit der Trainerlegende der Sechziger- und frühen Siebziger-Jahre, Bill Shankly: „Er ist ein charismatischer Kerl, einfach brillant, eine Shankly-Reinkarnation in einem deutschen Körper.“ Mehr geht wirklich nicht.

Auf dieser Wand in einer Liverpooler Straße ist Jürgen Klopp schon bildlich verewigt – folgt jetzt eine Statue für den Meistertrainer des LFC? | Bild: SimonStacpoole/Witters

Klopp, Klopp, Klopp. Dem Trainer des FC Liverpool fliegen die Herzen zu, nicht nur am Mersey River, sondern everywhere, überall. Und selbst Menschen, denen Fußball eigentlich am Allerwertesten vorbeigeht, sind von dem 53-Jährigen fasziniert. Woher kommt diese Sympathie für Klopp? Ein paar Gründe:

Der Mensch Klopp Intelligent, aufmerksam, witzig und kritisch. Emotional, feinfühlig, herzlich und aufbrausend. Manchmal auch mit einer Portion zu viel des Unguten ausgestattet, als sei er, Jürgen Klopp, der Novelle von Dr. Jekyll und Mr. Hyde des schottischen Schriftstellers Louis Stevenson entsprungen, in der sich in einem Körper gut und böse vereinen. Hier der mitfühlende Dr. Jekyll Jürgen Klopp, der sich rührend um einen todkranken Fan des Liverpool FC kümmert, dort der tobende Mr. Hyde Jürgen Klopp, der am Spielfeldrand mit zur Fratze verzerrtem Gesicht einen Schiedsrichterassistenten anschreit, dass es zum Fremdschämen ist, ehe er sich wortgewandt entschuldigt und sich einen „doofen Affen“ nennt. Beides ist authentisch, der Hyde im Jekyll wird Klopp nachgesehen. Klopps Ehrgeiz Der Mann jagt den Erfolg. Als er 2015 in Liverpool startet, sagt er zu den Reportern auf die Frage nach Titeln: „Ich kann nichts versprechen, aber ich glaube, wenn wir in fünf Jahren wieder hier stehen, werden wir einen gewonnen haben.“ Klopp erlebt schmerzliche Finalniederlagen, aber nach vierdreiviertel Jahren hat er zwei Titel, der Erfolg in der Champions League 2019 und jetzt der durch nichts zu toppende Triumph in der Premier League. Klopps Identifikation Der 1,91 Meter lange Hüne war als Kicker bei Mainz 05 nur Durchschnitt, aber er war der im Trikot, der alles zusammenhielt und bei Feten im Klubheim das Licht ausmachte. Am Rhein begann von jetzt auf gleich Klopps Trainerkarriere. Als er ging, ließ er nur Freunde zurück, wie später in Dortmund. Wann auch immer er Liverpool verlassen wird, werden sie dort wieder weinen – und dann nicht aus Freude. Klopps Zukunft Sie ist rot! Der Gefeierte sieht sich längst nicht am Erfolgsende in Liverpool. Vor einem Jahr nach dem Champions-League-Gewinn sagte Klopp: „Dieses Team ist in einem wundervollen Alter. Die Spieler haben die beste Zeit ihrer Karriere noch vor sich.“ Das gilt weiterhin. Und, ja, der FC Liverpool ist eine der raren Adressen im Weltfußball, die schillernden Glanz hatten, haben und immer haben werden. Und, was auch für Jürgen Klopp alles besonders wertvoll macht: Er und der Klub haben eine sehr, sehr ähnliche DNA. Simon Clancy, Fußballreporter der BBC, sagt es so: „Dieser Mann ist dazu geboren, diesen Verein zu führen.“

Fußball Eine Saison der Superlative: Jürgen Klopp ist mit Liverpool auf Rekordjagd Das könnte Sie auch interessieren