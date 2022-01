Australien will den Weltranglisten-Ersten im Tennis nicht ins Land lassen. Grund dafür ist eine fehlende medizinische Ausnahmegenehmigung oder der Nachweis, doppelt geimpft zu sein. Am Montag, 10. Januar, entscheidet ein Gericht über den Fall.

Die letzten Vorbereitungstage auf die Australian Open verbringt Novak Djokovic gewöhnlich in einer der Fünf-Sterne-Luxusherbergen in Melbourne. Seine neueste Bleibe in der Grand-Slam-Stadt ist weniger komfortabel, das Park Hotel in Melbournes