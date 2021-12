von Joachim Hahne

Herr Hannawald, am 6. Januar 2002 haben Sie auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen Skisprunggeschichte geschrieben und nicht nur die Tournee-Gesamtwertung gewonnen, sondern dazu als erster Skispringer überhaupt alle vier Tournee-Springen. Welche Erinnerungen haben Sie an den damals einzigartigen Triumph?

Zunächst einmal hatte ich eine Wahrnehmung, dass ich alle vier Springen gewonnen habe. Spontan fällt mir natürlich auch ein, wie Reinhard Heß (Anm. d. Red.: Der damalige Bundestrainer) nach meinem Siegessprung im Auslauf die Kappe vom Kopf gezogen und sich vor mit verneigt hat. Richtig realisiert habe ich es aber erst im Verlauf der Jahre danach, als ich immer wieder darauf angesprochen wurde.

Sven Hannawald. | Bild: Hahne, Joachim

Aufgrund der Vorleistungen hat man Ihnen den Tourneesieg zugetraut, aber nicht unbedingt, dass Sie tatsächlich alle vier Springen gewinnen können. Was hat der Auftaktsieg in Oberstdorf bewirkt und wann haben Sie selbst daran geglaubt, dass es mit einem historischen Erfolg etwas werden könnte?

Der Auftaktsieg in Oberstdorf war natürlich eine Befreiung. Ein Favorit auf den Sieg war Adam Malysz, der aber beim Auftakt nur Fünfter wurde. Ich habe aber damit gerechnet, dass er schon beim Neujahrsskispringen gleich wieder angreift.

Zur Person Sven Hannawald wurde am 9. November 1974 in Erlabrunn (Sachsen) geboren. Der ehemalige Skispringer gewann im Jahr 2002 als erster Sportler die Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben. In demselben Jahr holte er Gold im Mannschaftsspringen und Silber auf der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City (USA). 2005 beendete Hannawald seine Karriere als Profisportler. Mittlerweile arbeitet der ehemalige Skispringer als Unternehmensberater und TV-Experte für die ARD. (sk)

Sie haben damals jeweils die Qualifikation ausgelassen, um Kräfte zu sparen. Was gab Ihnen die Sicherheit, dass es im Wettkampf trotzdem passen wird?

Das war eigentlich nicht so geplant. Wenn wir es so geplant hätten, wäre es ein schöner Film gewesen. Wir sind tatsächlich von Station zu Station gefahren, dort habe ich meine Trainingssprünge absolviert, war mir zumindest in Oberstdorf, Garmisch und Bischofshofen sicher, dass ich keinen Quali-Sprung brauche. Damals war die Schanze in Innsbruck neu, sodass ich nicht so reingekommen bin. Das hatte mit der Landung zu tun. Und so war ich in Innsbruck knapp dran, doch noch die Quali zu springen. Hinzu kam, dass es mir den Spoiler der Sprungschuhe hinten in die Wade gedrückt und einige Blessuren hatte, das wollte ich nicht weiter forcieren, um eventuell noch mehr Probleme zu bekommen.

Bei der bevorstehenden 70. Vierschanzentournee wird ein Rekord-Preisgeld von 400 000 Schweizer Franken ausgeschüttet. Sind Sie da ein bisschen traurig, heute nicht mehr aktiv zu sein?

Wenn ich solche Summen höre, finde ich es schön. Zu unserer Zeit haben wir während der Tournee auch gut verdient. Es freut mich wirklich sehr, dass das Preisgeld in die Richtung geht, wo es hingehört. Ich fand es schon unheimlich peinlich, dass das Preisgeld bei einer neuen Wettkampfserie, wie der RAW-Air-Tour, höher ist als bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee. Ich bin nicht neidisch, sondern kann es ganz gut einschätzen. Was nun in diesem Jahr passiert, hätte schon viel, viel früher kommen müssen, sodass die Springer endlich einen größeren Rucksack mit heimnehmen dürfen.

Ihre erfolgreichste Saison 2001/02 haben Sie nach dem Tournee-Triumph mit Team-Gold bei Olympia in Salt Lake City und dem Gewinn des zweiten WM-Titels gekrönt. Es gab Leute, die sagten damals, „den Sven Hannawald kannst du auch rückwärts die Anlaufspur herunterlassen, der gewinnt trotzdem“. War dies wirklich ein Selbstläufer?

Es war immer viel Arbeit dahinter, die man mir nicht angesehen hat. Am Ende wusste ich, dass ich mir über den Sommer gute körperliche Voraussetzungen geschaffen habe, ich hatte ein gutes Gefühl für den technischen Ablauf beim Sprung und das Material passte auch. Die Saison war deshalb kein Selbstläufer. Ich habe aber gewusst, die Chancen stehen gut, wenn ich meinen Teil erfülle, dann wird es für eine Podest-Platzierung reichen.

Dann haben Sie aber auch eine schwere Zeit durchlebt. Es folgte die Diskussion um eine Magersucht, dann laborierten Sie am Burn-out-Syndrom – haben dies auch in der Biografie „Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung“ im Jahr 2013 niedergeschrieben. Wie gefährlich war die Situation für Sie damals?

Nach außen sah es gefährlich aus. Ich sage aber, wenn man den Springern heute die T-Shirts auszieht, sehen diese genauso aus. Beim Skispringen geht es um das Gewicht. Man muss für sich selbst den Weg finden, so leicht wie möglich zu sein und trotzdem so sprungkräftig wie möglich zu bleiben. Am Ende wirst du keinen sehen, der wie ein Sumo-Ringer aussieht und noch Weltcupsieger wird. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Das Thema „Gewicht“ begleitet das Skispringen auch in diesem Olympiawinter. Weltmeisterin Maren Lundby aus Norwegen pausiert und lässt neben dem Weltcup auch die Olympischen Spiele aus. Die richtige Entscheidung?

Mich freut es, dass es beim Skispringen Athleten/Athletinnen gibt, die merken, dass es keinen Sinn macht, sich durchzubeißen, dass es gegebenenfalls so verläuft wie bei mir damals. Bei Maren Lundby hat sich das Ganze wegen der vielen Verletzungen fast angekündigt, zumal das Gewicht dann ein weiterer Aspekt wurde. Ich freue mich mehr, dass sie es öffentlich gemacht hat, dass sie Probleme hat. Natürlich hoffe ich, dass sie wieder zurückkommt, denn Maren war zuletzt ein entscheidender Teil des Frauen-Skispringens.

Das Frauen-Skispringen hat in den vergangenen Jahren eine enorm positive Entwicklung genommen. Jetzt wird von den Skispringerinnen und verschiedenen Nationen auch die Einführung einer Vierschanzentournee für die Ladys gefordert. Wie bewerten Sie die Situation aktuell?

Das Thema einer Vierschanzentournee für die Frauen finde ich toll, wenn sich hier auch Möglichkeiten ergeben würden. Natürlich verbindet man eine Vierschanzentournee immer mit den Orten bei den Herren. Ob diese dort auch stattfinden können, weiß ich nicht. Es wäre schön, wenn dies bei den Frauen auch so kommt. Ich hoffe, dass eine Tournee so schnell wie möglich realisiert wird.

Zurück zur Jubiläums-Tournee. Bis zu Ihrem ersten Vierfach-Triumph hat es 50 Jahre gedauert. Inzwischen gelang dies auch Kamil Stoch und im Folgejahr ebenso Ryoyu Kobayashi. Wann folgt der nächste „Viererpack“ und wie sind die Chancen von Karl Geiger und Markus Eisenbichler bei der 70. Vierschanzentournee auf einen deutschen Gesamtsieg?

Also einen Viererpack kann man nie vorhersagen. Das war zu meiner Zeit so, als Adam (Anm. d. Red., der Pole Adam Malysz) der Favorit war und am Ende nicht oben stehen durfte. Ich bin selbst gespannt, wer sich in diesem Winter den Sieg holen wird. Über einen Tournee-Gesamtsieg bei einem Jubiläum spricht man natürlich länger. Es würde mich sehr freuen, wenn es wieder mal ein deutscher Skispringer wäre. Wir hatten schon oft gute Voraussetzungen, standen am Ende aber nicht ganz oben auf dem Podest, weil irgendetwas nicht zusammengepasst hat. Karl Geiger hat im Vorjahr mit dem Auftaktsieg gut angefangen, am Ende reicht es nicht. Namen kann ich nicht nennen. Aber insgesamt ist die deutsche Mannschaft breit aufgestellt. Ich hoffe, dass es für einen deutschen Gesamtsieg reicht.