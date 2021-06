Meinung vor 2 Stunden

Starke Leistung, Männer! Der Sieg gegen Portugal sollte der deutschen Nationalelf mächtig Auftrieb geben

Die Mannschaft von Joachim Löw hat das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit 4:2 gewonnen. Auch vom frühen Rückstand ließ sich „Die Mannschaft“ nicht aus dem Rhythmus bringen. Sie hat in der Offensive endlich mal wieder gezeigt, was in ihr steckt, findet der Autor Julian Widmann.