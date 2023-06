Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat mit dem Viertelfinaleinzug beim Rasenturnier in Stuttgart seine starke Form bestätigt. Nervenstark entschied der 33 Jahre alte Sauerländer sein Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) für sich.

Gegen den Weltranglisten-16. hatte Struff zuvor in vier Partien keinen Satz gewonnen. «Ich bin einfach glücklich, dass ich im fünften Vergleich den ersten Sieg holen konnte. Dass der erste Sieg vor deutschem Publikum geglückt ist, umso besser», sagte Struff im Sieger-Interview.

Diesmal packte die Nummer 24 der Welt entschlossen im Tiebreak die Chance und sicherte sich mit einem Vorhandpassierball den entscheidenden Vorteil. Mit einem Ass machte er im ersten Aufeinandertreffen mit Paul auf Rasen den ersten Satzgewinn klar.

Starker Aufschlag macht den Unterschied

Im zweiten Durchgang lag der einstige Stuttgart-Halbfinalist gleich nach dem ersten Spiel mit einem Break zurück, rackerte sich aber zurück und zeigte sich weiterhin positiv und selbstbewusst. Zum 3:3 glich er wieder aus. Den ersten Matchball hatte Struff beim 6:5, den dritten nutzte er dann - wieder war es ein Ass im Tiebreak. Seine insgesamt 21 Asse waren ein entscheidender Faktor.

Im Viertelfinale am Freitag (nicht vor 17.00 Uhr/ServusTV und Sky) bekommt es Struff nun überraschend mit Richard Gasquet zu tun und nicht mit dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas. Der Franzose besiegte im Achtelfinale den griechischen Weltranglisten-Fünften 7:6 (10:8), 2:6, 7:5.

Den von Alexander Zverev beschriebenen besonderen Druck bei Turnieren in Deutschland kann Struff nachvollziehen. «Ich kenne es gut», sagte der 33-Jährige nach seinem Viertelfinaleinzug. «Man möchte bei deutschen Turnieren gut spielen. Das ist wahrscheinlich das, was Sascha meint. Ich hatte es in der Vergangenheit auch sehr häufig, dass ich vielleicht nicht so super performt habe», sagte Struff unter anderem mit Blick auf seine Erstrunden-Niederlagen im westfälischen Halle.

Struff war einziger deutscher Teilnehmer im Achtelfinale der mit 797.730 Euro dotierten Veranstaltung. Der Hamburger Alexander Zverev selbst, der nur drei Tage vor dem Turnierbeginn in Stuttgart sein Halbfinale bei den French Open bestritten hatte, sagte wegen Oberschenkelproblemen ab. Daniel Altmaier aus Kempen und der Kölner Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte hatten in der ersten Runde verloren.