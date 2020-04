von Dirk Salzmann und Maximilian Halter

Geht es nach der Deutschen Fußball-Liga, sollen schon bald wieder Bundesliga-Spiele über die Bildschirme flimmern. Schließlich hängt das finanzielle Wohl vieler Vereine von einer baldigen Übertragung der geplanten Geisterspiele ab. Dafür hat die DFL ein Hygiene-Konzept vorgelegt, dass unter anderem regelmäßige Tests für die Profi-Kicker beinhaltet.

Pro: Kicken auf Bewährung

Dirk Salzmann | Bild: Tesche, Sabine

Dirk Salzmann ist der Ansicht, dass die Bundesliga fortgesetzt werden soll: „Vielleicht zeigt die Bundesliga sogar auf, wie andere Sportarten ebenfalls aus der Krise finden könnten.“

Die deutschen Proficlubs kämpfen ums finanzielle Überleben. Und ja, das dürfen sie auch. Nur eine Fortsetzung der Saison wird eine ganze Reihe von Insolvenzen in den drei Top-Ligen verhindern. Was also tun? Die Club-Vertreter haben mit der Deutschen Fußball-Liga das getan, wozu jeder große Wirtschaftsbetrieb aufgefordert ist. Wege zu suchen, mit der Krise umzugehen. Entsprechend wurde ein Hygiene-Konzept erarbeitet, entsprechend wurden Pläne aufgestellt, wie Spieler isoliert und getestet werden können. Diese Pläne stehen nun auf dem Prüfstand, was Aufgabe von Experten des Robert-Koch-Instituts ist.

Fußball ist ein Geschäft

Welchen sportlichen Wert ein Corona-Titel einmal haben wird, ist dabei völlig egal. Fußball ist in den Top-Ligen ein Geschäft, an dem nach Studien 60 000 Arbeitsplätze beteiligt sind. Und dass die Kickerei auf Bewährung stattfindet, versteht sich von selbst.

Sollten also die Kapazitäten an Tests, die die Bundesligisten benötigen und natürlich auch selbst bezahlen sollten, anderweitig gebraucht werden – sofortiger Abbruch, ja natürlich. Und wenn sich Menschen versammeln sollten, egal ob vor dem Stadion oder einer geschlossenen Kneipe, wird die Polizei einschreiten. So wie sie auch in öffentlichen Parks derzeit einschreitet.

Nicht alles in einen Topf werfen

Ich habe selbst zwei Kinder, die zuletzt mit großen Augen vor abgesperrten Spielplätzen standen. Ob es Geisterspiele geben wird oder nicht, hat aber keinen Einfluss darauf, ob die Rutschen und Sandkästen geschlossen bleiben oder nicht. Alles in einen Topf werfen, um dann je nach Laune praktische oder moralische Aspekte gegen eine Fortsetzung der Saison rauszufischen – das ist zu einfach.

Also: Ist die Gefährdung für Spieler und Betreuer vertretbar, machen die Herren Lewandowski & Co. freiwillig mit und halten sich an die Hygieneregeln – dann sollte es wieder los gehen. Vielleicht bringt es etwas Normalität in diese Zeiten, zumindest sichert es einige Tausend Arbeitsplätze, wovon die der hochbezahlten Spieler die wenigsten sind. Vielleicht zeigt die Bundesliga sogar auf, wie andere Sportarten ebenfalls aus der Krise finden könnten.

Und wer mit Geisterspielen nichts anfangen kann, wird schließlich nicht zum Zuschauen gezwungen.

Contra: Der Fußball muss an seine Vorbildfunktion denken

Maximilian Halter | Bild: Tesche, Sabine

Maximilian Halter findet, die Bundesliga sollte den Spielbetrieb ruhen lassen: „Der Fußball muss auch an seine Vorbildfunktion denken“

Ginge es um eine reine Herzensfrage, könnte man guten Gewissens sagen: Lasst den Ball in der Bundesliga rollen. Doch genau das würde der derzeitigen Vorgabe widersprechen, Abstand zu halten und unnötige Kontakte zu meiden, um die Zahl der Infizierten zu senken. Und genau darauf kommt es derzeit am meisten an.

Zu dichtes Gedränge

Ja, auch die Bundesliga will wie jeder Wirtschaftsbetrieb zu einem geregelten Alltag übergehen. Doch Home Office und Abstand einhalten sind beim Arbeitsplatz Fußballfeld einfach nicht möglich – man denke an das Gedränge im Strafraum bei einem Eckball. Der Kontaktsport erhöht eben die Gefahr einer Infizierung – da können auch die von der Deutschen Fußball-Liga vorgeschlagenen regelmäßigen Tests keine hundertprozentige Sicherheit geben. Schließlich sind auch die Tests nicht unfehlbar.

Klingt harmlos, kann aber Schaden anrichten

Gut möglich, dass sich die Profi-Kicker freiwillig in diese Situation begeben und Bedenken um die eigene Sicherheit ausschalten. Doch da muss der Fußball auch an seine Vorbildfunktion denken. Fußball-Profis stehen nun einmal im besonderen Fokus, besonders bei jungen Menschen, die generell mit den derzeitigen Einschränkungen zu kämpfen haben. Eine vorgegaukelte Normalität ist da nicht hilfreich, um Kontaktverbote zu erklären und durchzusetzen.

Auch der Punkt von möglichen Treffen, um gemeinsam Bundesliga-Konferenzen anzuschauen, ist nicht von der Hand zu weisen. Was mit fünf Freunden auf der Couch harmlos klingt, kann bei einem hochansteckenden Virus schnell zu lokalen Brandherden führen.

Ein Tanz auf dem Vulkan

Die Bundesliga-Saison unbedingt zu Ende spielen – das klingt nach einem Tanz auf dem Vulkan. Ein unentdeckter infizierter Spieler langt, um dem ganzen Trubel ein jähes Ende zu bereiten. Wer übernimmt dann die Verantwortung, sollte es zu einem schweren Verlauf bei einem der Kicker kommen? Die Deutsche Fußball Liga, die auf eine Fortsetzung gedrängt hat? Oder die Politik, die das Ganze abgesegnet hat?

Ja, die deutschen Fußball-Clubs kämpfen um ihr finanzielles Überleben. Ja, der wirtschaftliche Schaden wird bei einem Abbruch immens sein. Sollte ein zu früher Neustart jedoch schiefgehen, wird der Schaden noch größer sein. Weit über das bloße Geld hinaus.