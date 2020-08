Fussball vor 4 Stunden

So startet der SC Freiburg in die Vorbereitung auf die neue Saison – mit Bildern und Videos!

Schwitzen bei hohen Temperaturen: Die Kicker des Sportclubs starten nicht ganz vollzählig in die Saisonvorbereitung. In fünf Wochen steht bereits das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal an.