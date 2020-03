von Jan Ahlers

Murray Walker begegnete ein Jeder im Fahrerlager der Formel 1 mit höchster Ehrfurcht. Der Brite war selbst Motorradrennfahrer, kämpfte im zweiten Weltkrieg am Niederrhein gegen die Deutschen, kam in den Siebzigern zur Rennsport-Königsklasse und blieb ihr jahrzehntelang als Reporter treu. Als er beim Großen Preis von Europa 2007 für einen Kollegen einspringt, der täglich auf die Geburt seines Sohnes wartet, ist Walker 83 Jahre alt. Doch was sich an diesem Sommertag in der Eifel abspielt, überfordert selbst den gestandenen Experten. Er will und kann es nicht wahrhaben.

Markus Winkelhock 2007 vor dem Spyker-Motorhome. | Bild: Imago

„Er ist am Ende des Feldes, nein, er ist Zehnter“, ruft Walker ins Mikrofon, als Markus Winkelhock im knallorangenen Wagen nicht sonderlich schnell, aber doch erstaunlich sicher auf die regennasse Start-Ziel-Gerade des Nürburgrings einbiegt. „Kimi Räikkönen ist Erster.“ Doch es ist nicht der Finne im überlegenen Ferrari, der das Feld anführt – zumal dieser gerade im Schleichgang in die Boxengasse abbiegt. Es ist Markus Winkelhock bei seinem Formel-1-Debüt, es ist ein knallorangener Spyker.

Das Formel-1-Team Spyker ist heute allenfalls noch Kennern ein Begriff. So markant die Boliden lackiert waren, so langsam fuhren sie. Zwei bis drei Sekunden langsamer pro Runde als die Topteams – auf jedem Kurs, bei fast allen Bedingungen. Das Team überlebte nach der Gründung 2006 keine zwei Jahre im teuren Formelzirkus, es hatte bis zum Sommer 2007 noch keinen einzigen WM-Punkt geholt. Doch auf dem Nürburgring schlägt in einem beispiellos riskanten Akt die große Stunde der Hinterbänkler.

Keine Runde haben die 22 Formel-1-Boliden auf dem Nürburgring absolviert, als sich ein kräftiger Regenschauer ergießt. Binnen wenigen Minuten verwandeln sich 5148 Meter staubtrockener Asphalt in eine große Rutschbahn, ein Wagen nach dem anderen kreiselt in Pirouetten ins Kiesbett und bleibt stecken.

Das Risiko zahlt sich aus

Doch ein Bolide hält sich wacker auf der Strecke: Markus Winkelhock. Er fährt zunächst als Einziger auf Regenreifen und hat damit jene Waffe ausgerüstet, mit der sich ein solches 800-PS-Ungetüm kontrolliert auf nasser Fahrbahn halten und halbwegs schnell fahren lässt. „Ein paar Tropfen auf dem Visier“, wird Winkelhock später in einem Interview erklären, hätten ihn während der Einführungsrunde auf die Idee gebracht, noch vor dem Start in der Boxengasse Reifen zu wechseln.

Ohnehin wäre Winkelhock, der als etatmäßiger Testfahrer das Cockpit des gefeuerten Niederländers Christijan Albers für dieses eine Rennen übernommen hatte, vom letzten Platz gestartet – und dort wohl auch ins Ziel gekommen. „Wir hatten ja nichts zu verlieren“, sagt der Rennfahrer. Aus der mutigen Zockerei wird ein Strategie-Coup: Spielerisch leicht sieht es aus, als Winkelhock noch in der ersten Runde an allen Kontrahenten vorbeizieht.

Nach einiger Zeit bemerkt dies auch Murray Walker. „Ob Sie es glauben oder nicht, Markus Winkelhock...“ holt der Kommentator aus, als der nächste abfliegende Pilot ihn jäh unterbricht. Auch Lewis Hamilton, der zwölf Jahre später sechs WM-Trophäen sein Eigen nennen darf, zahlt in seiner Premierensaison Lehrgeld und strandet wie sechs weitere Autos im Kies der Yokohama-Spitzkehre. Ein reißender Bach, der sich in der Anbremszone seinen Weg quer über die Strecke bahnt, spült ein Drittel der antretenden Fahrer ins Aus. Nicht aber Markus Winkelhock, der sechs Runden lang – vier davon hinter dem Safety Car – seinen Traum lebt und ein Rennen anführt. „Ich habe mir fast in die Hose gemacht, als ich hinter mir Ferrari und McLaren gesehen habe“, wird der Stuttgarter dem „Motorsport-Magazin“ zehn Jahre später sagen.

Doch der Traum findet ein jähes Ende. Rasch wird das Rennen abgebrochen, beim Neustart verspekuliert sich Spyker und schickt Winkelhock sofort auf Trockenreifen raus. Im Sekundentakt ziehen die Favoriten an ihm vorbei. Bloß nichts falsch machen, denkt sich der 27-Jährige da, „ich will keinem das Rennen versauen.“

Defekt beendet das Rennen

Sechs Umläufe später stoppt ihn ein technischer Defekt. „Es war mir egal“, blickt Winkelhock zurück. „Die Geschichte davor war doch das Highlight.“ Zwei Wochen später wird er durch den Japaner Sakon Yamamoto ersetzt. Nicht, weil dieser schneller ist, sondern weil dieser mehr Sponsorengelder mitbringt. Die harte Realität im Formel-1-Business. Winkelhock bleibt bis heute bei einem absolvierten Grand Prix – und dem Gefühl, dieses angeführt zu haben. „Das nimmt mir keiner.“