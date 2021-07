von dpa

Der englische Titeltraum ist Geschichte. Im Elfmeterschießen beendeten die Italiener alle Hoffnungen der englischen Fans auf einen Fußball-Erfolg nach dem WM-Sieg 1966. Was blieb, war die Ernüchterung – und vereinzelt Hass auf diejenigen, die vom Punkt aus nicht getroffen haben.

Gareth Southgate ging sofort zum untröstlichen Bukayo Saka. Der 19-Jährige kämpfte nach seinem entscheidenden Fehlschuss im Elfmeter-Drama von Wembley im Arm seines Trainers lange mit den Tränen. „Natürlich ist es herzzerreißend für die Spieler“, sagte Southgate spät am Abend, nachdem der englische Traum vom ersten großen Fußball-Titel seit 55 Jahren durch das 2:3 im Elfmeterschießen gegen Italien auf bitterste Art und Weise geendet war. „Es ist nicht ihre Schuld“, betonte Southgate.

Bukayo Saka (Mitte) ist über den verschossenen Elfmeter gegen Italien untröstlich. Kalvin Phillips (links) und Luke Shaw stehen dem 19-Jährigen bei. | Bild: AFP

Viele enttäuschte Fans sahen das offenbar anders und beleidigten den Profi des FC Arsenal im Internet rassistisch. Auch der Noch-Dortmunder Jadon Sancho (21) und Marcus Rashford (23), die beide allein für das Elfmeterschießen eingewechselt worden waren und dann ebenfalls nicht trafen, wurden Zielscheibe von üblen Kommentaren.

Kann es nicht fassen: Der englische Nationalspieler Marcus Rashford vergab den als erster Engländer einen Elfmeter. Auch er wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. | Bild: AFP

Der englische Fußballverband FA reagierte in der Nacht mit einer Stellungnahme. „Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtest möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist“, hieß es.

Alle drei waren schon unmittelbar nach der Entscheidung kaum aufzurichten. „Niemand ist auf sich alleine gestellt. Wir gewinnen und verlieren als Team“, sagte Southgate, der die Schuld auf sich nahm: „Das ist meine Entscheidung, nicht die der Spieler. Wir haben die besten Schützen ausgewählt, die auf dem Feld standen.“ Er, sagte der 50-Jährige, sei der, dem die Schuld zu geben sei.

Die Trauer über den verpassten EM-Sieg ist groß bei den englischen Anhängern. | Bild: AFP

In Deutschland kam die Wahl der Schützen nicht gut an. „Die Auswahl war nicht besonders glücklich von Southgate. Mich stört so ein bisschen die Balance zwischen Erfahrung und Jugendlichkeit“, sagte Ex-Nationalspieler Michael Ballack bei Magenta TV. Nach Kapitän Harry Kane (27) und Abwehrchef Harry Maguire (28), die beide trafen, hatten drei der jüngsten Engländer ihre Versuche vergeben. „Sehr fahrlässig“ fand Rio-Weltmeister Per Mertesacker die Auswahl im ZDF.

In der Kabine war es still, berichtete Southgate. Der britische Prinz William, der zuvor auf der Ehrentribüne seinen Sohn George getröstet hatte, kam kurz zu den Spielern. „Er hat ihnen gedankt für ihren Einsatz“, sagte Southgate und ergänzte zur Stimmung: „Sie können sich vorstellen, wie es dort aussieht.“

Ein englischer Fan in Manchester kann den verpassten EM-Sieg nicht fassen. | Bild: AFP

Die englischen Zeitungen schwankten spät am Sonntagabend zwischen riesiger Enttäuschung und Stolz. „Unerträgliche Schmerzen – die heldenhaften Three Lions verlieren im Elfmeterschießen“, schrieb der „Mirror“. „Nicht schon wieder! Ein mutiges England verliert im herzzerreißenden EM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien“, meinte der „Daily Star“.

Stadion-Sturm vor Anpfiff

Im Wembley-Stadion weinten viele Fans. Zugleich bestand die Befürchtung, dass einige Anhänger ihre Wut in der Stadt oder auf dem Heimweg explodieren lassen. Schon vor dem Anpfiff hatte es in London und unmittelbar am Stadion mehrere hässliche Szenen gegeben.

Ausnahmezustand noch vor dem Anpfiff: Hier müssen Polizisten der Metropolitan Police sich um einen aufgebrachten Mann am Trafalgar Square in London beruhigen. | Bild: dpa

Vor dem EM-Finale in London hatten zahlreiche Fußballfans versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und das auch teilweise geschafft. In Videos waren Schlägereien an den Eingängen zum Stadion zu sehen. „Wir verurteilen aufs Schärfste das Verhalten einer Gruppe von Menschen, die vor dem Finale der EURO 2020 ins Wembley-Stadion eingedrungen ist. Das ist völlig inakzeptabel“, hieß es vom englischen Fußballverband FA. Der Verband werde mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um „gegen jeden vorzugehen, der illegal in das Stadion eingedrungen ist“.

Auch nach dem Spiel war die Stimmung mancherorts aufgeheizt. Hier gestikulieren aufgebrachte Fans in Richtung der Polizei auf dem Londoner Piccadilly Circus, nachdem Italien gegen England im Elfmeterschießen gewonnen hat. | Bild: dpa

In der Innenstadt der britischen Metropole herrschte in den Stunden vor dem Spiel teilweise Ausnahmezustand. Nach der Niederlage der englischen Mannschaft versuchte die Polizei die Menschenansammlungen vor der Arena aufzulösen. Es wurden Bierflaschen geworfen und Songs gegen Italien gesungen. „Diese Leute sind eine Peinlichkeit für die englische Mannschaft und alle wahren Fans, die eines der wichtigsten Spiele unserer Geschichte genießen wollten“, twitterte die FA.