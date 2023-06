Fußball vor 1 Stunde

SC Konstanz-Wollmatingen kann gegen FV Herbolzheim den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen

Am Samstag, 24. Juni, steht für den SC Konstanz-Wollmatingen das letzte Spiel der Aufstiegsrelegation an. In Herbolzheim reicht der Mannschaft von Trainer Adel Grimm ein Punkt zum Aufstieg.