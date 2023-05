Freiburgs Trainer Christian Streich wollte sich gar nicht lange mit der verpassten Chance beschäftigen, mit seinem Team zum zweiten Mal in Folge nach Berlin zu fahren – um vielleicht diesmal die 5,7 Kilogramm schwere goldene Trophäe in die Höhe stemmen zu dürfen.

Nach der deutlichen 1:5 (0:4)-Pleite im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag im heimischen Europa-Park Stadion richtete der 57-Jährige den Blick vielmehr sofort wieder nach vorne. Denn am Samstag sind die Sachsen ja bereits erneut zu Gast: „Das Ergebnis ist nicht schön, aber wir müssen es akzeptieren. Das Spiel heute bedeutet nicht, dass wir da wieder chancenlos sind“, sagte er nach dem Pokal-Aus des SC.

Duell der beiden Tabellennachbarn

Streich hatte gute Gründe, den Abend schnellstmöglich abzuhaken. Zum einen bleibt keine Zeit für tagelangen Frust. Gegen die Elf von Trainer Marco Rose geht es am viertletzten Spieltag um wichtige Punkte im Kampf um die Champions League zwischen den beiden Tabellennachbarn der Fußball-Bundesliga.

Die perfekte Möglichkeit also, sich für das Debakel zu revanchieren. Und sich statt dem ersehnten Pokal-Triumph in dieser Spielzeit einen anderen Traum zu verwirklichen: Den erstmaligen Einzug in Europas Eliteliga, die Champions League.

Zudem können sich die Freiburger Video-Analysen bis ins kleinste Detail ersparen. Zu deutlich war allen voran die erste Halbzeit, in der der Spanier Dani Olmo mit einem Treffer und drei Torvorlagen früh für klare Verhältnisse gesorgt hatte. Ungewohnt löchrig war die Defensive der Freiburger, auch die Umstellung von Dreierkette auf Viererkette in der 20. Minute – Streich brachte Vincenzo Grifo für Kiliann Sildillia – fruchtete nicht. Die Abstimmung fehlte, das Zweikampfverhalten in den Eins-gegen-Eins-Duellen war mangelhaft.

Ordner müssen Fans zurückdrängen

Mit dem Tempofußball von RB kamen Matthias Ginter, Philipp Lienhart & Co. phasenweise überhaupt nicht zurecht. „Sie waren so schnell und so gut“, sagte Streich und ergänzte: „Wenn Leipzig mit so einer Besetzung spielt, da gibt es nicht wenige Tage, wo wir die unterlegene Mannschaft sind.“

Spieler reden auf Fans ein

Als wäre der Abend für Freiburg aus sportlicher Sicht nicht schon bitter genug verlaufen, sorgten dann auch noch die Anhänger in der SC-Fankurve für Ärger. Leipzigs Auswechselspieler André Silva war Mitte der zweiten Halbzeit von einer Münze offensichtlich am Kopf getroffen worden, danach hatte er sich auf den Boden gelegt. Die Emotionen kochten über, einige Fans schafften den Sprung in den Innenraum, wurden von Ordnern aber zurückgedrängt.

Auch einige Freiburger Spieler redeten auf die Fans ein. Es sei „nicht schön, dass sie vom Zaun runtergehen, das muss nicht sein“, sagte SC-Kapitän Christian Günter: „Das macht einem auch ein Stück weit Angst, wenn es dann auch in Richtung Gewalt geht.“ Letztlich habe sich die Lage aber beruhigt und es sei „nichts Größeres passiert“.

Es drohen Konsequenzen

Die Partie hatte zwar laut Schiedsrichter Sven Jablonski nicht kurz vor dem Abbruch gestanden, sportrechtliche Konsequenzen drohen dem Sportclub nun aber dennoch. Was Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier nicht erfreuen wird, der schon unmittelbar nach der Partie deutlich wurde. „Das ist beschissen und hat im Stadion nichts verloren. Dafür kann man sich nur entschuldigen“, sagte er.

Für die Pokalsaison muss sich Christian Streich nicht entschuldigen, schließlich hat der SC unter anderem den Rekordchampion FC Bayern im Viertelfinale ausgeschaltet. Und der Trainer erinnerte daran: „Wer sind wir? Wir sind der SC Freiburg.“ Der Club, der sich nach dem Pokal-Trauma nun auf den Königsklassen-Traum fokussiert.