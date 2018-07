von SK

Fußball-Oberliga: (mp/mst) Der FC 08 Villingen hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Am Samstag bat Cheftrainer Jago Maric seine Mannschaft zum ersten Training im Friedengrund und somit der Vorbereitung auf die neue Oberligasaison 2018/19, die am 11. August beginnt.

Lediglich drei Wochen Pause hatte der Oberliga-Vizemeister nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg in Pirmasens. „Klar, war unsere Pause sehr kurz. Aber wir werden dies natürlich in der Trainingssteuerung auch so einbauen, dass wir für die Spieler auch genügend Regenerationsphasen haben werden“, so Maric.

Rund 40 Spieler aus dem Ober- und Landesligakader der Nullachter starteten in den Trainingsbetrieb. Mit Damian Kaminski (berufliche Fortbildung) und Manuel Stark (noch im Urlaub) fehlten zwar noch Spieler aus dem Oberligakader, dafür präsentierten sich aber sämtliche sieben Neuzugänge zum Trainingsbeginn.

Auf die neue Saison angesprochen geht Maric von einer ganz starken Oberliga aus. „Mit den Stuttgarter Kickers kommt eine Mannschaft aus der Regionalliga, die unbedingt gleich wieder aufsteigen wird und diese Möglichkeit mit einem sehr starken Kader auch hat. Mit Bissingen, Freiberg und Reutlingen, die sich auch ungemein verstärkt haben oder dem FV Ravensburg gibt es mehrere Topkandidaten auf die Meisterschaft. Zudem kommen mit dem SV Linx und dem TSV Ilshofen zwei ganz starke Aufsteiger dazu.“

Zu den Chancen der eigenen Mannschaft meint der FC 08-Coach: „Wir wollen uns hinter den Topfavoriten Bissingen, Freiberg und den Stuttgarter Kickers einreihen.“ Maric baut dabei auch auf die Neuzugänge: „Es sind alles junge und hungrige Spieler, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen. Diese Entwicklung gilt es insgesamt bei unserer Mannschaft weiter anzutreiben und darauf freue ich mich zusammen mit unserem Trainerteam.“

Souveräner Test in Villingendorf

SV Villingendorf – FC 08 Villingen 0:4 (0:3). Mit einem 4:0-Sieg über den Bezirksligisten SV Villingendorf beendeten die Villinger ihr erstes Vorbereitungsspiel. Vor rund 250 Zuschauern begannen die Nullachter mit den Neuzugängen Jonas Huchler, Patrick Haag, Nicola Leberer und Kamran Yahyaijan in der Startelf druckvoll und sorgten schnell für klare Verhältnisse. Nach fünf Minuten stand nur der Pfosten der frühen Führung durch Yahyaijan im Weg. Besser machte es nur wenig später Kapitän Benedikt Haibt, der frei vor dem Tor zum 1:0 einschob. Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Volkan Bak mit einem Flachschuss, ehe Yahyaijan wieder am Pfosten scheiterte.

Nach lediglich 16 gespielten Minuten stellte Marcel Jerhof auf 3:0. Wer dann mit einem Schützenfest rechnete, sah sich getäuscht. Die Gastgeber kamen in der Folge besser ins Spiel und hielten den Oberligisten vom eigenen Tor fern.

Aus der Halbzeitpause kamen die Villinger mit einer fast komplett runderneuerten Mannschaft. Die zahlreichen Wechsel in Durchgang zwei unterbrachen den Spielfluss der Nullachter, die sich dann nur noch wenige Torchancen erspielten. Gegen einen disziplinierten, aber am Ende kraftlosen Gegner erzielte Valentin Vochatzer in Minute 82 den Endstand.

Villingens Co-Trainer Arasch Yahyaijan war mit dem Testspiel sehr zufrieden. "Das Wichtigste war, dass jeder Spieler zum Einsatz kam und keiner sich verletzte. Es war ein guter Test." Auch für den Gegner fand Yahyaijan lobende Worte: "Villingendorf war ein sehr starker Gegner. Ich habe in der Landesliga Südbaden bereits einige schlechtere Mannschaften gesehen." Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Nullachter am Mittwoch (17.30 Uhr) in Aasen gegen den Regionalligisten SC Freiburg II.

Tore: 0:1 (10.) Benedikt Haibt, 0:2 (12.) Volkan Bak, 0:3 (16.) Marcel Jerhof, 0:4 (82.) Valentin Vochatzer. ZS: 250.

