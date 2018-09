von SK

Handball-Bezirksklasse, Neckar-Zollern: VfH 87 Schwenningen – TV Onstmettingen 27:24 (15:12). (daz) Dem VfH ist der zweite Saisonsieg gelungen, mit dem die Schwenninger die Tabellenführung verteidigten. Allerdings war es ein hart erkämpfter Sieg. Der Gast hielt zunächst ausgezeichnet mit und ging immer wieder kurzzeitig in Führung. Erst nach 21 Minuten gelang dem VfH erstmals eine Führung mit zwei Toren, die aber nicht lange hielt. Im Schlussspurt der ersten 30 Minuten erhöhte der VfH auf die Halbzeitführung mit drei Toren Differenz, die auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr geriet. Mit dem 27:22 in Minute 57 war das Spiel entschieden. Danach gelang den Gästen noch etwas Ergebniskosmetik. "Die Partie war über weite Strecken eine enge Kiste. Nach dem Seitenwechsel war bei uns die Motivation in der Abwehr deutlich besser. Wir haben da einen Gang hochgeschaltet, aggressiver gespielt und hatten die Partie im Griff", resümierte der gesperrte VfH-Kapitän Benjamin Früh. Einen starken Eindruck hinterließ Julian Bußhardt, der neben den neun Treffern auch in der Abwehr mehrfach den VfH rettete. Auch George Irinel Calin lieferte eine starke Partie ab.

Tore für den VfH: Yannick Teubert 2 (1), George Irinel Calin (7), Dean Wessel (2), Patrick Unterholzner (3), Heiko Häsler (1), Julian Bußhardt (9/4), Fabian Auer (3).

