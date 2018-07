von Roger Müller

Tennis, Oberliga Damen: TC Radolfzell – TC BW Donaueschingen 5:4. (rom) Mit einer knappen Niederlage kehrten die Damen des TC BW Donaueschingen vom Bodensee nach Hause zurück. „In Abstimmung mit den Trainern haben wir uns die Meisterschaft und den Aufstieg des zweiten Damenteams als Ziel gesetzt, um diese in die 1. Bezirksliga Schwarzwald-Bodensee zu führen“, sagte Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert. Entsprechend wurde mit der Aufstellung rochiert. Göpfert: „Wir wollen einen starken Unterbau für das Oberligateam schaffen, um die zweite Mannschaft leistungsmäßig an das Oberligateam heranzuführen und unseren eigenen Nachwuchs stärker zu motivieren.“

Tamara Arnold an Nummer eins unterlag mit 6:4, 6:1 gegen eine Spielerin, die früher in den Top 100 der Weltrangliste notiert war. Barbara Pinterova (2:6, 6:4, 10:3) zog im Match-Tiebreak den Kürzeren. Lediglich Karolina Nowak (0:6, 0:6) und Yvonne Nutz (6:7, 0:6) punkteten für Donaueschingen im Einzel. Sina Kehrer (3:6, 6:1, 10:5) und auch Vivien Schmider (6:4, 6:4) unterlagen. Mit einem 2:4-Rückstand ging es in die Doppel. Arnold/Pinterova (4:6, 3:6) und Nowak/Nutz (1:6, 0:6) schafften für die Gäste den 4:4 Ausgleich. Aber das Dreierdoppel Kehrer/Schmider unterlag mit 6:1, 6:4. Damit war der knappe 5:4-Sieg für Radolfzell perfekt. Durch die Niederlage tauschte Donaueschingen mit Radolfzell den Tabellenplatz und rutschte auf Rang drei im Achterfeld.

