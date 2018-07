von SK

FC Fischbach

Zwei Neuzugänge beim Bezirksliga-Aufsteiger

Fußball: Bezirksliga-Aufsteiger FC Fischbach hat zwei weitere Spieler verpflichtet. Aus der A-Jugend des SV Zimmern kommt Niko Tranzer zum Team von Trainer Günter Hirsch. Zudem wechselt Pascal Beha vom SV Überauchen nach Fischbach. Zuvor hatten die Fischbacher bereits sieben neue Spieler verpflichtet: Die Torhüter Niklas Stern (VfR Hornberg) sowie Nico Noack (A-Jugend, DJK Villingen), die Defensivspieler Ralf Bruder (FC Königsfeld), Ennis Engesser (DJK Villingen) und Lars Huonker (pausierte zuletzt, zuvor FC 08 Villingen) sowie die Offensivakteure Lukas Porsch (FC 08 Villingen), Jonas Fleig (eigene Jugend) und Julian Lelle (SG Buchenberg). Unterdessen gibt es auch noch einen Abgang. Seltan Weldegergs wechselt zum Landesligisten FC Bad Dürrheim. (daz)

FC Grüningen

Neues Trainer-Duo

beim B-Ligisten

Fußball-Kreisliga B: Der FC Grüningen geht mit einem neuen Trainer-Duo in die kommende Saison. Wolfgang Büchel und Michele Jäniche kommen vom FSV Schwenningen. Jäniche trainierte zuletzt die zweite Mannschaft der Schwenninger. Grüningen hatte die vergangene Saison ohne Punktgewinn abgeschlossen und erhofft sich nun einen sportlichen Aufschwung, zumal mit Janosch Martini ein Spieler zurückkehrt, der einst in der Grüninger Aufstiegs-Elf zur Kreisliga A stand. „Wir gehen zuversichtlich in die neue Saison. Weitere Spieler haben signalisiert, gern für uns spielen zu wollen“, sagt Grüningens Vorsitzender Ralf Fien. (daz)

