von Maurice Sauter

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Samstag, 14 Uhr). (mst) Als Titelfavorit hatte Mustafa Gürbüz den Offenburger FV vor Saisonstart erkoren. Diese Aussage erneuert der Trainer des FC 08 Villingen vor dem Spiel der Nullachter gegen den Oberliga-Absteiger. „In dieser sehr ausgeglichenen Staffel wird Offenburg sicher oben mitspielen. Sie haben etwa acht Spieler aus dem älteren Jahrgang im Kader, wir derzeit nur drei. Sie sind spielerisch sehr stark“, lobt Gürbüz den kommenden Gegner. Dagegen wollen und müssen die Villinger vor allem mit großer Disziplin ankommen. „Wenn wir diszipliniert unsere Positionen halten und unsere volle Leistung abrufen, können wir auch gegen Offenburg etwas mitnehmen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben gut trainiert, die Jungs sind gut drauf“, ermutigt der Trainer seine Spieler. Karan Kumar und Kevin Kärcher sind wieder voll einsatzfähig. Dagegen werden die noch immer verletzten David Horn und Robin Effinger noch länger fehlen.

Verbandsliga, B-Junioren: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Samstag, 14.30 Uhr). Das zweite Auswärtsspiel in Folge führt den FC 08 Villingen zum Freiburger FC, der mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet ist. „Mit den bisherigen Ergebnissen haben die Freiburger definitiv ihre Aufstiegsambitionen unterstrichen. Sie haben nicht viele Schwächen und sind eine spielerisch starke Mannschaft. Wir wollen dort allerdings Zählbares mitnehmen, weil wir dieselben Ziele verfolgen“, so ein zuversichtlicher Villinger Trainer Sascha Duffner. Den Nullachtern komme besonders entgegen, dass der FFC eine mitspielende Mannschaft ist. Duffner: „Wir haben eher unsere Schwierigkeiten mit Gegnern, die den Ball nicht wollen und sich hinten rein stellen.“ Bis auf den privat verhinderten Bilal Rüzgar steht dem Trainer der gesamte Kader zur Verfügung.

Verbandsliga, C-Junioren: SV 08 Kuppenheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Am Samstag steht das Duell der Nullachter in Kuppenheim an. Die Villinger sind mit zwei Siegen perfekt gestartet und gehen daher leichter favorisiert in das Spiel beim SV 08, der seinerseits mit vier Punkten auf Rang vier steht. Villingens Trainer Daniel Miletic kennt die Spielweise Kuppenheims. „Sie sind vorne stark und haben zwei enorm schnelle Spieler. Hinten sind sie dagegen anfällig. Der Gegner wird abwartend spielen und auf Konter lauern. Darauf werden wir uns einstellen“, so Miletic, der seinerseits ebenfalls eine vorsichtigere Spielweise verordnen wird. „Wir sind das Auswärtsteam und werden schauen, was der Gegner macht. Auf keinen Fall wollen wir ins offene Messer laufen.“ Bis auf Justin Profft, der schulisch verhindert ist, steht dem Trainer der gesamte Kader zur Verfügung.

