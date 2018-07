Leichtathletik: Gut und zum Teil auch national und international erfolgreiche Sportler wurden in den vergangenen Jahren von der LG Baar/LV Donaueschingen schon einige ausgebildet. Aktuell gibt es im Verein wieder zwei Teenager, die zu Hoffnungen Anlass geben. Die 15-jährigen Sina Kaufmann und Marcel Willmann haben am vergangenen Wochenende mit dem Gewinn der badischen Schülermeisterschaft das Ticket für die Deutsche Jugendmeisterschaft am 18./19. August in Wattenscheid gelöst. Im Kugelstoßen und Diskuswerfen sind die beiden Schüler jetzt auf dem Weg, sich in der nationalen Spitze zu etablieren.

Ein ganzes Trainer-Team um Regina Kessler hat sich in Donaueschingen der Nachwuchsarbeit verschrieben. "Wir wollen die jungen Sportler vielseitig fördern. Ebenso wichtig ist indes auch ein guter Schulabschluss. Für unseren Verein ist es immer ein Höhepunkt, wenn sich Talente für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Das erfüllt uns mit einem gewissen Stolz und ist Lohn für die Anstrengungen", sagt Kessler. Sie hofft, dass beide Talente bei den Titelkämpfen ihre zuletzt gezeigten ausgezeichneten Leistungen nochmals bestätigen, unabhängig von der Platzierung.

Sina Kaufmann, die in Donaueschingen die Realschule besucht, hat sich dem Kugelstoßen und Diskuswerfen verschrieben, "weil du da auch den Kopf einschalten musst und nicht alles allein über die Kraft geht". Ihre aktuelle Bestweite mit dem Diskus liegt bei 35,37 Meter, mit der Kugel bei 11.53 Meter. Aktuell trainiert sie dafür bis zu fünf Mal in der Woche, darunter auch am Stützpunkt Löffingen unter Übungsleiter Ottmar Heiler. "Mir bereiten beide Disziplinen sehr viel Spaß. Schon in der vergangenen Saison hatte ich mich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, musste dann aber wegen einer Krankheit absagen. Jetzt fiebere sich der zweiten Chance entgegen", sagt die Schülerin, die perspektivisch neben dem Sport das Abitur ablegen will und auch in den höheren Altersklassen nach weiteren Erfolgen strebt.

Schon Erfahrungen von der deutschen Meisterschaft aus dem vergangenen Jahr nimmt Marcel Willmann mit nach Wattenscheid. "Ich weiß, dass da starke Konkurrenz auf mich wartet. Ich setze mich nicht unter Druck und will möglichst nah an die Bestleistungen herankommen oder sie gar überbieten", sagt der Schüler vom Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium. Bei der süddeutschen Meisterschaft Anfang August will er sich dafür den nötigen Schwung holen. Willmann steht im Diskuswerfen aktuell bei einer Bestweite von 54,19 Meter und mit der Kugel bei 16,42 Meter.

Jahrelang war das Diskuswerfen in Deutschland nur Randmeldungen wert. Durch die großen Erfolge der Berliner Harting-Brüder hat sich das grundlegend verändert. Auch Marcel versucht sich etwas abzuschauen. "Ich folge beiden auf Instagram. Ansonsten konzentrierte ich mich ohne sportliche Vorbilder auf meine Leistungen, betont der Donaueschinger. Er trainierte allein in dieser Woche sechs Mal, was für einen großen Ehrgeiz steht. Bei der LG Baar/LV Donaueschingen hat auch der die Trainer, die dem Talent gern helfen. Dazu kommt im Stützpunkt Waldshut-Tiengen als weiterer Übungsleiter Daniel Klostermann. Marcel liebt an seinen Disziplinen die Vielseitigkeit, aber auch die Technik, an der er immer wieder feilt, um die Bestleistung um weitere Zentimeter zu verbessern. Für seine berufliche Zukunft hat der Schüler "noch keinen Plan". Ein guter Schulabschluss ist ihm jedoch besonders wichtig.

Mit Kaufmann und Willmann haben die Donaueschinger zwei außergewöhnliche Talente, die ihnen möglicherweise schon bald von anderen Vereinen abgeworben werden könnten. "Wir sehen uns als Ausbildungsverein und wollen den Kindern und Jugendlichen möglichst viel für das Leben über den Sport hinaus mitgeben. Wenn sie irgendwo anders bessere Perspektiven haben sollten, dann ist es eben so", ergänzt Regina Kessler. Zunächst aber freut sie sich mit ihrem Trainer-Team über die Erfolge, die auch für die nachrückenden Talente Ansporn sind, um sich im Training zu entwickeln. "Bei uns gibt es keine Stars. Wir sind eine Gruppe und in dieser Gruppe funktioniert es. Auch wir hatten Jahrgänge, bei denen die Erfolge ausblieben. umso mehr freuen wir uns mit Marcel und Sina, dass sie auf einem sehr guten Weg sind", fügt Kessler an. Erfolge , die es den Donaueschinger Übungsleiter möglicherweise auch leichter machen, weitere Kinder für die Leichtathletik zu gewinnen.

