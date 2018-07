von Julian Singler

Fußball: „Ich habe mitgefiebert, doch es sollte wohl einfach nicht sein“, sagt FC 08-Neuzugang Yanick Haag. Er meint damit den verpassten Regionalliga-Aufstieg seines neuen Vereins, FC 08 Villingen, vor rund sechs Wochen. Haag ist überzeugt, dass der Rückschlag keine negativen Folgen für die Nullachter haben wird. Im Gegenteil: „Dann klappt es eben in dieser Saison“, sagt der 23-Jährige zuversichtlich.

Der Rechtsaußen wechselte vom ZFC Meuselwitz aus der Regionalliga Nordost in den Friedengrund und ist bereits gut in der Doppelstadt angekommen: „Ich habe mich schnell wohlgefühlt. Mit den Jungs habe ich viel Spaß im Training.“ Besonderen Spaß hatte der Fan der Frankfurter Eintracht auch vor eineinhalb Wochen beim Wehrle-Cup in Furtwangen, wo er vier der sechs Villinger Turniertore erzielte. „Das war ein tolles Debüt. Es lief nicht allzu schlecht für mich“, freut Haag sich über die eigene Leistung, mit der er maßgeblich zum Turniersieg beitrug.

Dass der gebürtige Ludwigshafener bei den Nullachtern landete, liegt nicht zuletzt auch an seinem älteren Bruder Patrick. Mit ihm zusammen wird er sich fortan das FC 08-Trikot überstreifen: „Mein Bruder hat diesen Weg eingeschlagen, was für mich natürlich interessant war. Ich habe daraufhin selbst gute Gespräche mit den Villinger Verantwortlichen geführt.“

Auch beruflich sieht Yanick Haag gute Perspektiven in der Region: „Ich denke, dass ich mich für ein duales Studium in Richtung Betriebswirtschaftslehre entscheiden werde.“ Ein weiterer Grund für den Wechsel in den Schwarzwald war Haags Wunsch, in den Südwesten Deutschlands zurückzukehren. „Ich wollte wieder näher bei meiner Familie und meinen Freunden sein.“

Wenn für die Villinger am 11. August bei der TSG Backnang die neue Oberliga-Saison beginnt, kann es für die Haag-Brüder zu einer Premiere kommen: „Wir haben noch kein gemeinsames Spiel bestritten. Ich bin sehr gespannt auf diese Erfahrung.“ Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Yanick und Patrick gleichzeitig bei einem Verein dem runden Leder hinterherjagen – 2015 trugen beide das Trikot des SV Waldhof Mannheim – doch zu einem gemeinsamen Auftritt kam es bislang nie.

Trotz seines jungen Alters hat Yanick Haag bereits einige namhaften Stationen in seiner Vita stehen. So entstammt der Außenstürmer der Talentschmiede der TSG Hoffenheim, wo er es hin und wieder mit dem heutigen Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann zu tun hatte. „Als er als Co-Trainer der U17 war, spielte ich in der U16. Manchmal trainierte ich bei ihm, der Kontakt war aber eher sporadisch“, erinnert sich Haag an die Zeit bei den Kraichgauern und fügt an: „In den sieben Jahren in Hoffenheim habe ich sehr viel gelernt. Bei der TSG hast du eine gute Ausbildung auf dem Platz, aber auch auf den schulischen Werdegang wird viel Wert gelegt.“

Im Januar 2013 wechselte Haag von der Hoffenheimer U19 zu Waldhof Mannheim, wo er zunächst ebenfalls in den U19-Kader kam. Eineinhalb Jahre später gelang ihm der Schritt in die Regionalliga-Mannschaft der Blau-Schwarzen. „Waldhof ist ein toller Verein mit leidenschaftlichen Fans. Diese Erfahrung hat mich definitiv nach vorn gebracht“, so Haag. Bei seinem letzten Arbeitgeber im thüringischen Meuselwitz bestritt er 27 Partien in der Regionalliga Nordost und erzielte sechs Treffer. „Ich bin ein schneller und torgefährlicher Angreifer“, beschreibt Haag seine Stärken. Arbeiten müsse er noch an seinen defensiven Qualitäten.

Die Oberliga Baden-Württemberg schätzt Haag als stark ein. „Die Liga hat ein gutes Niveau. Viele Teams wollen oben mitspielen. Ich will mit meiner Erfahrung und möglichst vielen Toren helfen, dass Villingen erneut ebenfalls oben dabei ist.“ Vielleicht klappt’s ja dann wirklich beim zweiten Anlauf in Richtung Regionalliga.

Yanick Haag Der Fußballer wurde am 10. Juni 1995 in Ludwigshafen geboren und ist der jüngere Bruder von Patrick Haag (28), der ebenfalls zum FC 08 Villingen gewechselt ist. Im August 2016 spielte Yanick Haag 24 Minuten für den SC Hauenstein in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen (1:2). Seine Lieblingsmannschaft ist der amtierende Pokalsieger Eintracht Frankfurt. (jsi)

