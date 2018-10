von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mfa) SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Oberbaldingen: „Riedöschingen/ Hondingen setzt sich klar mit 4:0 durch. Wir haben letzte Woche gegen die SG gespielt und wir waren zwar auf Augenhöhe, in der Breite ist dieses Team jedoch besser aufgestellt. Oberbaldingen wird in dieser Saison bis zuletzt um den Klassenerhalt kämpfen müssen.“

SG Kirchen-Hausen – SV Öfingen: „Öfingen ist die bessere Mannschaft und tritt stets als Einheit auf. Allerdings hat auch der Gastgeber ein gutes Team und wird aufgrund des Heimvorteils einen Punkt holen – 2:2.“

SV Hinterzarten – SV Aasen: „Aasen hat mich vergangenes Wochenende mit dem 8:0-Sieg bei der SG Kirchen-Hausen völlig überrascht. Ich kann die Mannschaft dennoch schlecht einschätzen. Hinterzarten spielt stets sehr clever und siegt mit 3:0.“

SSC Donaueschingen – TuS Bonndorf II: „Ich rechne mit einem 2:0 für den Gastgeber. Donaueschingen ist bekannt dafür, hinten gut zu stehen und mit schnellen Spielern zu kontern, das mussten nicht nur wir, sondern auch andere Teams am eigenen Leib erfahren.“

FC Pfohren – FC Lenzkirch: „Beide haben einen sehr guten Trainer. Ich sehe die zwei Teams auf dem gleichem Niveau, sowohl läuferisch als auch taktisch. Mein Tipp: 1:1.“

SV Eisenbach – SV Grafenhausen: „Bei diesem Spiel erwarte ich einen 3:0-Auswärtssieg. Die individuelle Klasse der Grafenhausener ist höher. Hinzu kommt, dass ihr Trainer Nils Boll ein Fuchs ist, er kennt sich sehr gut aus.“

FV Möhringen – SV Gündelwangen: „Leider hatten wir in den vergangenen vier Wochen viele Ausfälle, so dass ich immer fünf bis sechs Spieler aus der zweiten Mannschaft aufstellen musste. Am Sonntag sind rund 80 Prozent meiner Wunschelf wieder da. Um uns ein wenig Luft zu verschaffen, müssen wir in Möhringen gewinnen.“

