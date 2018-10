von SK

Fußball-Landesliga: Spvgg F.A.L. – FC 08 Villingen II (Sonntag, 15 Uhr) (mfa) In einem der beiden Sonntagsspiele muss der FC 08 Villingen II zu der Spielvereinigung F.A.L. nach Frickingen. Nach der 0:1-Niederlage unter der Woche beim FC Singen drängt die Oberliga-Reserve auf schnelle Wiedergutmachung, um den Anschluss an die Führungsplätze nicht zu verlieren. Bisher glänzten die Villinger in dieser Saison auch durch ihre Unberechenbarkeit im Angriff. Timo Wagner (vier Treffer), sowie Abdullah Cil und Innenverteidiger Tim Zölle (jeweils drei) sind momentan die besten Torschützen der Mannschaft von Marcel Yahyaijan.

Ohne echten Torjäger, den es zu decken gilt, fällt es den Gegnern oft schwer, sich auf die Villinger Offensive einzustellen. „Das ist natürlich positiv, dass bei uns jeder treffen kann, allerdings würde ich mir schon auch einen echten Torjäger wünschen. Abdullah Cil oder auch Manuel Passarella sind beispielsweise Spieler, denen ich das in der Zukunft zutrauen könnte“, so Yahyaijan.

Mit Blick auf das Wochenende sieht der Übungsleiter noch einige Rechnungen, die aus der Vorsaison zu begleichen sind: „Von unseren vier Niederlagen aus dem Vorjahr waren zwei gegen F.A.L.. Das haben wir genauso im Hinterkopf wie die mysteriöse 0:9-Niederlage der Spielvereinigung gegen ihren Nachbarn Pfullendorf, was für uns im Meisterschaftsrennen natürlich ein Gschmäckle hinterlassen hat.“

Personell sieht es am Wochenende gut aus, da die Erste am Samstag spielt und somit alle einsatzberechtigten Spieler bei uns am Sontag auflaufen können. Auch wenn seine Mannschaft in den Augen von Yahyaijan spielerisch überlegen ist und F. A. L. in dieser Saison noch Startschwierigkeiten hat, erwartet der Trainer der Nullachter eine kampfstarke Mannschaft und eine hitzige Atmosphäre.

