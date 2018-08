von Stefan Ummenhofer

Fußball, Südbadischer Vereinspokal, 1. Runde: SV Denkingen – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr). Beim Landesliga-Aufsteiger aus dem Raum Pfullendorf wird es für den FC 08 Villingen zum ersten Mal in der Saison 2018/19 ernst. „Wir haben keinen Grund, die Denkinger zu unterschätzen, wollen aber unbedingt unserer Favoritenrolle gerecht werden“, sagt FC 08-Trainer Jago Maric.

Man könnte hinzufügen: Und das möglichst innerhalb von 90 Minuten, um Kraft zu sparen. Die war auch am vergangenen Samstag ausschlaggebend dafür, dass den Nullachtern beim Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen der Turniersieg den Gastgebern überlassen werden musste. Nach den zwei Partien bei 35 Grad mit reduziertem Kader und einer 0:1-Endspielniederlage war zu Beginn der Woche erst einmal Erholung angesagt. „Wir sind insgesamt nach der Vorbereitung in einem guten körperlichen Zustand, haben nun aber das Training reduziert, um in Denkingen richtig fit zu sein.“ Und am Samstag beginnt bereits die Oberliga-Saison mit der Auswärtspartie bei der TSG Backnang.

Denkingen hat bereits zwei Pflichtspiele absolviert. In der Qualifikationsrunde zum Südbadischen Pokal gewann die Elf beim Ligakonkurrenten SC Markdorf mit 5:1. Am Sonntag schlug Denkingen beim Landesliga-Auftakt den Verbandsliga-Absteiger FC Singen verdient mit 2:0. Die Linzgauer sind also schon gut eingespielt, wobei sich die Nullachter dennoch keine Blöße geben wollen. Maric: „Ich habe mich informiert – Denkingen hat ein eingespieltes Team. Zudem herrscht bei dem Aufsteiger reichlich Euphorie.“

Bei den Schwarz-Weißen ist die Offensive noch die Achillesferse: Damian Kaminski (Rücken) und Kamran Yahyaijan (frisch im Training nach Muskelfaserriss) werden auf jeden Fall fehlen. Kapitän Benedikt Haibt fährt mit nach Denkingen – ob er aber zum Einsatz kommt, ist nicht sicher. Auch Patrick Haag wird aus beruflichen Gründen fehlen. Maric muss sich also etwas einfallen lassen. Vom Einzelkönnen her sollte gleichwohl jeder Villinger Akteur seinem Gegenspieler überlegen sein. Wenn auch die Mannschaftsleistung stimmt, spricht manches für den Einzug in die zweite Pokalrunde. Dort würden die Nullachter am Mittwoch, 22. August, erneut bei einem Landesligisten antreten – entweder beim FC Schonach oder FC Neustadt, die sich ebenfalls in Runde eins gegenüberstehen.

