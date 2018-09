von Maurice Sauter

Herr Velcic, am Samstag um 20 Uhr hat das Warten ein Ende, dann treffen die Panthers im ersten Punktspiel auf die Depant Giessen 46ers Rackelos. Kribbelt es bei Ihnen bereits?

Ich bin nicht überaus euphorisch, freue mich aber natürlich, dass die anstrengende Vorbereitung vorbei ist und der Alltag wieder einkehrt. Es ist nun gefühlt etwas weniger zu tun als in der Vorbereitung.

Sie haben von der Bezirksliga bis zur Regionalliga alles gewonnen. Nun steht Ihre erste Saison als Pro B-Trainer an. Was bedeutet Ihnen das persönlich?

Das verändert nichts an meiner Arbeit als Trainer und macht für mich keinen Unterschied. Klar steigen das Ansehen und die Anforderungen an den Trainer, weil man es mit cleveren Kollegen zu tun hat. Ich bin nicht derjenige, der sagt: Das bedeutet mir die Welt!

Es ist für Sie die siebte Saison in Folge als Panthers-Coach. Hatten Sie schon ein besseres Team als das aktuelle?

Jede Mannschaft hat ihre eigenen Stärken, sowohl menschlich als auch spielerisch. Die aktuelle Truppe ist auf jeden Fall die disziplinierteste. Das habe ich in der Vorbereitung gespürt.

Wie fällt Ihr Fazit der Vorbereitung aus?

Sie war sehr anstrengend. Wir hatten vielleicht ein oder zwei Testspiele zu wenig. Das wird sich aber nicht bemerkbar machen. Wir sind fast verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen und hatten nur zwei Einheiten, in denen wir nicht mit voller Anzahl trainieren konnten. Die Jungs haben sehr konzentriert gearbeitet. Wir sind auf dem Stand, den wir uns vor dem ersten Saisonspiel vorgestellt hatten.

Sie haben bereits im Vorfeld versprochen, dass Ihre Mannschaft die Playoffs erreichen wird. Wäre alles andere eine herbe Enttäuschung?

Ja, alles andere wäre für mich eine Enttäuschung.

Einige Ihrer Spieler sprechen bereits von der Meisterschaft und vom Aufstieg in die Pro A. Ist das realistisch?

Es ist schön, wenn die Spieler die Motivation, ganz vorne dabei sein zu wollen, in sich tragen. An diesen Aussagen kann ich sie messen. Für mich ist wichtig, dass wir nach außen gegenüber unseren Fans, Unterstützern und Sponsoren seriös wirken. Die sportliche Weiterentwicklung steht für mich im Fokus. Wir können nicht im Galopp durch die Liga marschieren. Wenn ein Verein sportlich wächst, die Infrastruktur aber nicht mitwächst, geht viel verloren. Das wollen wir vermeiden.

In den vergangenen Monaten ist der Verein aber sichtbar gewachsen.

Genau. Es war fast unmenschlich, wie viel wir umgesetzt haben. In der Halle hat sich viel getan. Wir werden auf YouTube und Instagram aktiv, und der Fanartikelverkauf ist für uns komplett neu.

Wer sind die größten Favoriten für den Aufstieg?

Die Südstaffel ist ausgeglichen. Ich glaube, dass alle zwölf Mannschaften oben mitspielen können. Bayern München II hat kaum Spieler verloren, Giessen war im Vorjahr eine starke Überraschungsmannschaft. Auch Elchingen wird wieder oben mitmischen. Jede Mannschaft ist vor allem heimstark.

Sind die Panthers ein klassischer Aufsteiger, der sich zunächst in der neuen Liga etablieren muss?

Ich habe da eine andere Denkweise. Ich denke von Spiel zu Spiel und will jedes gewinnen. Darauf bereite ich die Mannschaft vor. Wir sind ein Aufsteiger wie jeder andere. Allerdings haben wir im Umfeld vor allem in Bezug auf Fans noch sehr viel Potenzial. Wir werden in der Liga und in ganz Deutschland respektiert. Man spricht in unserem Zusammenhang von einem „starken Aufsteiger“. Wir haben uns mit den Neuverpflichtungen großen Respekt verschafft. Man wird die Panthers sicherlich nicht als Fallobst betrachten.

Wie bewerten Sie das Auftaktprogramm mit den beiden Heimspielen gegen Giessen und Rhöndorf und dazwischen einem Gastspiel in Coburg?

Es ist sehr interessant, es kann alles passieren. Wir können schlecht anfangen und in einen Negativlauf geraten, aber auch das komplette Gegenteil ist möglich. Wir haben Aufgaben bekommen, die zum Anfang machbar sind und mit denen wir uns eingrooven können. Gleich das erste Spiel gegen Giessen wird zeigen, wo wir stehen.

Werden die Fans, ähnlich wie im Vorjahr, als die Panthers kein Heimspiel verloren, wieder ein entscheidender Faktor?

Klar, unsere Fans sind einmalig. Wenn die Halle voll ist, wird das jeden Gegner beeindrucken. Wenige Teams sind abgebrüht genug, um sich vor solch einer Kulisse nicht in die Hose zu machen. Glück und Verletzungsfreiheit sind andere Faktoren, die mitspielen müssen, damit wir eine gute Saison spielen.

Im Vorjahr haben Sie ihren Verbleib vom Aufstieg abhängig gemacht. Wie sieht ihre Zukunftsplanung aus?

Daran verschwende ich keinen Gedanken. Ich arbeite Woche für Woche daraufhin, das nächste Spiel zu gewinnen.

