von Werner Feisst

Fußball: Wenn Wolfgang Holzinger am nächsten Donnerstag (12. Juli) bei der Jahreshauptversammlung des FC 08 Villingen vor die Mitglieder tritt, wird er das tun, was er schon seit 25 Jahren tut: Der Schatzmeister wird die Finanzen des Vereins offenlegen, sauber aufgeteilt in Ein- und Ausgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Unterschied zu früher: Holzinger wird bei den Nullachtern zum letzten Mal als Herr der Zahlen in Erscheinung treten. Dann endet für ihn ein Kapitel, das sich über ein Vierteljahrhundert erstreckte. Der Körper des 70-Jährigen verlangt nach Ruhe. „Ich werde aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, kündigt Holzinger an.

Der Abschied erfolgt ein Jahr früher als ursprünglich geplant, denn turnusmäßig hätte der „Vorstand Finanzen“ beim FC 08 Villingen erst 2019 zur Wahl gestanden. Doch für Holzinger ist die Zeit reif, schon jetzt zu gehen. „Ich kann einfach nicht mehr“, sagt der gelernte Großhandelskaufmann, der während seiner beruflichen Zeit bei einer Firma in Donaueschingen in leitender Position arbeitete.

Wenn Wolfgang Holzinger auf seine Tätigkeit beim Villinger Traditionsverein zurückblickt, ahnt er, was ihn nach der Mitgliederversammlung erwartet. „Ich werde wohl in ein Loch fallen“, vermutet er. 20 Stunden hat er pro Woche dem FC 08 gewidmet, ehrenamtlich, versteht sich. „Solch ein Job lässt sich nicht in fünf Minuten erledigen“, weiß das Urgestein aus jahrelanger Erfahrung. Er hat auch nicht vor, sich gänzlich vom Vereinsgeschehen abzuschotten. „Wenn ich um Rat gefragt werden, helfe ich gerne“, verspricht der Finanzfachmann. Sein Nachfolger, der schon in den Startlöchern und am nächsten Donnerstag zur Wahl steht, wird das sicherlich gerne hören.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – während seiner Ära als Schatzmeister hat Holzinger einiges erlebt bei den Nullachtern. Noch heute denkt er mit Bauchschmerzen an jene Zeit zurück, als eine Schuldenlast von rund einer halben Million Euro den FC 08 Villingen zu erdrücken drohte. Das war 2008. „In dieser Phase bin ich um Jahre gealtert“, erinnert sich Holzinger. Doch die prekäre Situation wurde gemeistert. Heute stehen die Schwarz-Weißen finanziell vergleichsweise glänzend da. „Vor allem die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren freut mich sehr“, sagt Holzinger. Bei dieser Konsolidierung habe auch Martin Braun als Sportdirektor eine wichtige Rolle gespielt.

Um den schönsten Moment in seinem Leben als Schatzmeister der Nullachter zu nennen, muss Holzinger nicht lange überlegen. „Das war der Tag, als wir 2016 in der ersten DFB-Pokalrunde dem FC Schalke 04 als Gegner zugelost wurden.“ 170.000 Euro spülte dieses lukrative Spiel in Freiburg dem FC 08 in die Kasse. Eine stattliche Summe, die Holzinger gleichwohl nicht ganz zufrieden stellte: „Wir hatten damals mit 5000 Zuschauern mehr gerechnet.“

Und wie gedenkt er das zeitliche Loch, das sich zwangsläufig auftun wird, zu füllen? Die Antwort kommt prompt: „Zum einen habe ich Familie. Außerdem kann ich mich nun auch dem Fußball abseits des FC 08 Villingen widmen. Ich will mir auch Bundesligaspiele in München und Dortmund anschauen. Ich werde sicherlich keine Leere verspüren.“

Und wie beurteilt Holzinger seinen letzten Kassenbericht vor der FC 08-Versammlung? „Der fällt nicht schlecht aus.“ Besser als mit positiven Zahlen könnte sich ein Finanz-Chef wohl kaum verabschieden.

