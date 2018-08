Regionalsport Schwarzwald vor 6 Stunden

"Wir lassen uns nicht verrückt machen." Interview mit FC 08 Villingens Trainer Jago Maric

Der FC 08 Villingen startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Backnang (15.30 Uhr) in die Oberliga-Saison. Nach der Vizemeisterschaft der vergangenen Spielzeit liegt die Messlatte hoch. Davon will sich Trainer Jago Maric jedoch nicht unter Druck setzen lassen, wie der 39-Jährige im SÜDKURIER-Interview betont.