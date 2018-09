von SK

Fußball-Oberliga: (mp) Nico Tadic hat bisher alle vier Punktspiele des FC 08 Villingen absolviert. Der Neuzugang, der vom FC Bad Dürrheim kam, wurde zunächst zweimal im Angriff, anschließend in Ravensburg als Außenverteidiger und nun gegen Friedrichstal im Mittelfeld eingesetzt. Auf dieser Position gelangen dem 23-jährigen Allrounder drei Tore. Damit avancierte Tadic zum Spieler des Tages.

Drei Tore in einem Spiel in der Oberliga. Für sie sicherlich ein Novum.

Klar, das waren meine ersten drei Oberligatore und zugleich meine ersten Treffer in einem Punktspiel für den FC 08 Villingen.

Wie groß ist für Sie der Unterschied zwischen Verbands- und Oberliga?

In Bad Dürrheim haben wir zuletzt gegen den Abstieg gespielt und hatten vorne nicht so viele Chancen. In Villingen habe ich natürlich viel bessere Mitspieler neben mir, die mir auch viel helfen. Dies war gegen Friedrichstal auch der Hauptgrund für meine drei Tore.

Was haben Sie sich in Villingen persönlich zum Ziel gesetzt und wie sehr sind Sie auf eine bestimmte Position fixiert?

Ich will natürlich immer von Beginn an spielen. Auf welcher Position ich eingesetzt werde, ist für mich nicht so wichtig. Ich bin da flexibel und versuche auf jeder Position meine beste Leistung abzurufen.

Was haben Sie sich für das kommende Heimspiel gegen den SV Spielberg zum Ziel gesetzt?

Ich hoffe natürlich wieder, von Beginn an zu spielen. Wir wollen gegen den SV Spielberg unbedingt nachlegen. Damit dies gelingt, müssen wir unsere Fehler in der Defensive abstellen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns weiter steigern werden und dies am Mittwoch auch gleich bestätigen können.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein