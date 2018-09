Regionalsport Schwarzwald vor 7 Stunden

Will Acton: „Ich vermisse die Spätzle“

Will Acton verließ nach Ende der vergangenen Saison überraschend die Wild Wings. Am Freitagabend bereits kehrt er mit den Nürnberg Ice Tigers in die Helios-Arena zurück. Im SÜDKURIER-Interview spricht Acton über seine Zeit in Schwenningen und die Fans.