von Werner Feisst

Eishockey: Nach dem schwachen Saisonstart müssen die Wild Wings nun schnellstens liefern, um die rote Laterne in der Deutschen Eishockey Liga loszuwerden. Mit den Spielen in Ingolstadt (Freitag, 19.30 Uhr), am Sonntag (16.30) zu Hause gegen Augsburg und am Dienstag (19.30) in Straubing stehen die Schwenninger vor drei richtungsweisenden Aufgaben.

Ein starker Rundenauftakt wirkt sich zumeist positiv auf den weiteren Verlauf aus. Die Spieler gehen selbstbewusst aufs Eis und versprühen jene Lockerheit, die vieles einfacher macht. Geht der Start in die Hose, lastet schnell ein bleischwerer Rucksack auf den Schultern. Der Zwang, gewinnen zu müssen, führt zur Verkrampfung und zu panikartigen Aktionen. Wie schnell anfänglicher Misserfolg Konsequenzen nach sich ziehen kann, wird gerade in Nürnberg deutlich. Bei den Ice Tigers musste Cheftrainer Kevin Gaudet seine Koffer packen – nach nur vier von 52 Hauptrundenspielen. Vier Punkte waren den Verantwortlichen zu wenig.

Die Wild Wings haben aktuell sogar nur zwei Zähler und verspüren ebenfalls Druck – mit dem Unterschied, dass sich dieser noch nicht negativ auf die Mannschaft auswirkt. Im Gegenteil: „Ich vertraue auf meine Spieler. Wir wollen aus dem Druck positive Energie schöpfen“, sagt Trainer Pat Cortina. Jene Kraft, die in Ingolstadt zum Erfolg führen soll. Doch aufgepasst: Die Schanzer gehen nach einem guten Start als Tabellendritter und mit breiter Brust aufs Eis. „Das ist eine starke Mannschaft mit aggressiven Verteidigern, die nach vorne viel Druck machen. Ingolstadt hat momentan einen Lauf“, weiß der Schwenninger Coach. Sonntags-Gegner Augsburg (3 Punkte) kam ebenso wie Schwenningen nur schwer in die Gänge und steht ebenfalls unter Zugzwang. Aber: „Die Mannschaft hat eine solide Abwehr und Potenzial“, sagt Cortina.

Der Italo-Kanadier weiß um das Problem, mit dem die Wild Wings momentan zu kämpfen haben. Sie sind noch auf der Suche nach der Balance zwischen strukturiertem Abwehrverhalten und Geistesblitzen im Angriff. Cortina: „Wir brauchen viel zu lange, um den Puck zu erobern. Dann haben wir keine Zeit mehr für die Offensive.“ Markus Poukkula und Rihards Bukarts wären zwei Kreativspieler, die den Schwenninger Vorwärtsdrang mit tollen Ideen beflügeln könnten. Allerdings fallen beide verletzt aus. Cortina: „Das ist eine harte Zeit für uns.“

Das Überzahlspiel war ein wichtiges Thema im wöchentlichen Training. Dabei ging es nicht nur darum, das Powerplay in Tore umzumünzen, sondern Gegentreffer bei eigener Überzahl zu verhindern. „Drei Tore sind genug“, sagte Cortina mit Hinweis auf die unnötigen Patzer in den bisherigen Spielen. Der Übungsplan gestaltete sich in den vergangenen Tagen kurz, aber intensiv. Cortina: „Da wir am Dienstag schon wieder spielen, müssen wir clever sein und mit den Kräften haushalten.“ Viel Zeit zum Ausruhen haben die gesunden Profis ohnehin nicht, denn neben Poukkula und Bukarts fallen auch noch Kai Herpich und Verteidiger Jussi Timonen aus. Somit haben die Wild Wings am Wochenende nur sechs Verteidiger zur Verfügung. Bei Angreifer István Bartalis zeichnet sich dagegen ein Einsatz ab. Cortina: „Ich hoffe, dass er spielen kann, aber eine endgültige Entscheidung wird erst kurzfristig fallen.“ Gegen Ingolstadt steht Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten.

Neuer Stadionsprecher Die Wild Wings müssen bis auf Weiteres auf ihren Stadionsprecher verzichten. Domenic Liebing erlitt einen Herzinfarkt und kann die Aufgabe vorerst nicht mehr wahrnehmen. Deshalb wird in nächster Zeit Raphael Roth, ein Radio-Journalist aus Rottweil, am Mikrofon zu hören sein. „Wir wünschen Domenic gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder in unserer Mitte sein wird“, sagte Oliver Bauer von den Wild Wings. (wmf)

