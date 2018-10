von Christof Kaltenbach und Werner Feißt

Lange hatten die Verantwortlichen der atemberaubenden Talfahrt der Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga zugeschaut. Nun zogen sie die Reißleine. Die Schwenninger Wild Wings trennten sich von Cheftrainer Pat Cortina. Am Dienstag begann die Suche nach einem neuen Mann an der Bande.

Es gab wenig Unerwartetes, als sich die Wild Wings zur Entlassung von Pat Cortina äußerten. „Der Trainer erreichte die Mannschaft nicht mehr“, sagte Manager Jürgen Rumrich in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. „Es musste ein neuer Impuls gesetzt werden“, fügte Kapitän Simon Danner an. Doch was wollten die beiden auch anderes sagen, nachdem am Abend zuvor entschieden worden war, dass Cortina nicht mehr der Richtige ist? Schwenningen steht abgeschlagen am Tabellenende der Deutschen Eishockey-Liga. Irgendwann mussten die Verantwortlichen reagieren. Nun wurde jener Mann gefeuert, der vor acht Monaten noch gefeiert wurde, als er die Wild Wings erstmals nach über 20 Jahren in die Playoffs geführt hatte.

Für Rumrich war die Trainer-Entlassung nach eigenen Worten „eine schwere Entscheidung, weil ich Pat persönlich sehr geschätzt habe“. Nach der Analyse mit den Wild-Wings-Gesellschaftern und dem Mannschaftsrat sei man zu dem Entschluss gekommen, sich vom Italo-Kanadier zu trennen. Cortina wurde nicht mehr zugetraut, „die Mannschaft aus der schwierigen sportlichen Situation herauszuführen“. Der Manager gibt allerdings auch zu, „dass ich mitverantwortlich bin für unsere Misere, da wir die Mannschaft gemeinsam zusammengestellt haben“. Genau diese Mannschafts-Zusammenstellung ist das Kernproblem des Schwenninger Tieffluges. Leistungsträger, die den Klub verließen, wurden nicht annährend gleichwertig ersetzt.

Allein schon die Aussage des Managers: „Keiner gibt Pat die Schuld, im Gegenteil“ zeigt, dass die Führungsetage keine andere Lösung parat hatte, als Cortina „von seinen Aufgaben als Cheftrainer zu entbinden“, wie formell mitgeteilt wurde. Cortina, der zweieinhalb Jahre in Schwenningen tätig war, hatte nach der Niederlagen-Serie in den vergangenen Wochen immer und immer wieder betont, dass die Mannschaft keine Leistungs- sondern eine Ergebniskrise habe. Doch genau diese Ergebniskrise wurde dem 54-Jährigen nun zum Verhängnis. Dies bestätigt auch der geschäftsführende Gesellschafter Michael Werner: „Den Ausschlag gab der Blick auf die Tabelle und dass wir Gefahr laufen, den Anschluss zu verpassen“, sagte der Unternehmer aus Niedereschach.

Für Kapitän Danner kam die Trainer-Entlassung nicht unerwartet: „Über kurz oder lang musste etwas passieren, deshalb waren wir nicht sehr überrascht.“ Nach den vielen Niederlagen habe er „die großen Veränderungen“ vermisst. Danner betont jedoch, dass sich die Mannschaft nicht gegen den Trainer ausgesprochen habe. Eine klare Aussage des Teams „Pro Cortina“ gab es aber offensichtlich auch nicht.

Gemeinsam mit Co-Trainer Petteri Väkiparta und Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen wird der Manager die Mannschaft vorerst leiten. Wie lange diese Interimslösung dauern wird, ist unklar. Rumrich: „Wir versuchen, schnellstmöglich einen neuen Trainer zu bekommen.“ Mit Blick auf die Spiele gegen die Straubing Tigers (Freitag) und bei den Eisbären Berlin (Sonntag) sagt der 50-Jährige: „Wir werden jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.“

Noch ist offen, wie kostspielig die Trainer-Entlassung für die Wild Wings GmbH sein wird. Falls Cortina auf seine Anstellung beim Schwenninger DEL-Klub beharrt, werden ihm die Wild Wings bis zum Vertragsende im April 2020 und somit noch 18 Monate das Gehalt überweisen müssen. Allerdings ist auch vorstellbar, dass sich beide Seiten auf eine Abfindung einigen.

