von Werner Feisst

Die Schwenninger Wild Wings kassierten bei der 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)-Niederlage in München zwar die elfte Pleite in Folge, beeindruckten aber dennoch mit einer guten Leistung. Wille, Einsatz und Kampfgeist: Dies alles stimmte, nur das Ergebnis nicht.

Nach der ersten Drittelpause gab sich Kai Herpich erstaunlich selbstbewusst vor dem Reporter-Mikrofon: „Wir sind hierhergekommen, um zu gewinnen und die Serie zu beenden“, sagte Schwenningens Stürmer, der nach langer Verletzungspause wieder auf dem Eis stand. Nach zehn Niederlagen in Folge endlich mal wieder erfolgreich sein, und das ausgerechnet beim amtierenden Meister – ganz schön gewagt, die Worte des 23-Jährigen. Doch Herpich hatte zu diesem Zeitpunkt allen Grund, derart auf die Pauke zu hauen. Schließlich lagen die Wild Wings nach 20 Minuten mit einem Tor vorn. Der Franzose Anthony Rech hatte sich in Minute 16 ein Herz gefasst und seinen mutigen Lauf mit einem famosen Schlagschuss gekrönt. Wie ein Strich sauste die Scheibe über die Fanghand von Münchens Torhüter Danny aus den Birken. Dass die Neckarstädter die Führung mit in die Pause nahmen, lag auch am starken Spiel in Unterzahl und an den großartigen Reflexen von Schlussmann Dustin Strahlmeier. Außerdem räumten die Schwenninger vor dem eigenen Kasten kompromisslos auf. Allerdings bezahlte SERC-Stürmer Stefano Giliati die harte Gangart mit einer Verletzung und blieb in der Kabine.

Auch im zweiten Drittel versteckten sich die Gäste keineswegs und boten dem Favoriten frech die Stirn. Selbst vom 1:1-Ausgleich durch Andreas Eder (23.) ließen sich die Wild Wings kaum beeindrucken. Um ein Haar hätte Mirko Höfflin kurz darauf nach einem tollen Solo (26.) die Schwarzwälder erneut in Führung gebracht. Was dem einen nicht gelang, schaffte ein anderer. In Minute 37 nutzte Rech ein Überzahlspiel zum 1:2 – sein zweiter Treffer an diesem Abend. Was Rech für die Wild Wings war, bedeutete der Name Eder für München. Kurz vor der zweiten Drittelpause markierte Tobias Eder, der Bruder von Andreas, das 2:2 (38.).

Der letzte Abschnitt begann erneut mit einer kalten Dusche für Schwenningen. Gerade mal 96 Sekunden waren gespielt, als Maximilian Kastner einen Weitschuss zum 3:2 ins Netz abfälschte. „Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen und müssen clever nach vorne spielen“, gab SERC-Kapitän Simon Danner als Losung für die Schlussphase aus. Doch es reichte nicht mehr. Im Gegenteil: Daryl Boyle machte mit einem Powerplay-Tor zum 4:2 (58.) für Red Bull München alles klar. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wieder verloren. Wenn du so viele Strafzeiten kassierst, dann ist es schwer, zu gewinnen“, sagte Schwenningens zweifacher Torschütze Anthony Rech nach der Schlusssirene.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein