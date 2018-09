von Tina Fröhlich

Eishockey: Einen derart bescheidenen Saisonstart hatten sich die Wild Wings sicher nicht gewünscht. Nach zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende stehen die Schwenninger am Tabellenende der Deutschen Eishockey Liga.

Vier Spiele, zwei Punkte, fünf Tore geschossen, deren zwölf bekommen und Platz 14: Das sind die nackten Zahlen für die Neckarstädter nach den ersten vier Spieltagen in der DEL. Nicht berauschend, aber auch noch kein Grund zur Panik. Schließlich sind erst vier Spieltage absolviert. Allerdings gibt es Anlass zur Sorge. Die Tatsache, dass man bis zum sonntäglichen Spiel in Krefeld ganze 129 Spielminuten ohne eigenes Tor blieb, ist ein solcher. Sowohl beim ersten Auswärtsspiel vor gut einer Woche in Wolfsburg als auch am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (beide 0:3) gelang den Wild Wings kein Treffer. Was im Regelfall meist dazu führt, dass das Toreschießen nicht unbedingt einfacher wird. „Man ist natürlich etwas verkrampft, wenn man wieder ein Spiel ohne Tor hat“, sagte Stürmer Tobias Wörle nach der Partie gegen die DEG. „Man versucht dann Dinge zu erzwingen und das ist eigentlich nicht unser Spiel.“

Allerdings gelang es in dieser Partie auch den Gästen lange Zeit nicht, einen Treffer zu markieren. Vielmehr hatten die Düsseldorfer zwar optisch ein leichtes Übergewicht, doch insgesamt war das Spiel bis zur 45. Minute recht ausgeglichen. Was der Trainer der Wild Wings allerdings völlig anders sah. Pat Cortina zeigte sich anschließend ziemlich angesäuert. „Das war nicht gut genug. Wir waren nicht kompakt, läuferisch nicht gut und nach vorne ging zu wenig. Wir haben im ersten Drittel zu viel an den Ausgang des Spiels gedacht, anstatt das Spiel erst einmal zu spielen. Erst nach dem 0:2, als es um nichts mehr ging, wurde es besser. Aber das kann und darf es ja nicht sein“, redete der Italo-Kanadier Klartext.

Die aktuelle Schwäche in der Schwenninger Offensive ist eklatant. Dies wurde auch am Sonntag beim 2:4 in Krefeld deutlich. Zwar gelangen endlich wieder Tore und man erspielte sich auch einige gute Möglichkeiten, doch die Verwertung eben dieser ließ zu wünschen übrig. 22 Schüsse feuerten die Schwenninger auf den Kasten von Dimitri Pätzold ab, überwanden ihren Ex-Teamkollegen aber nur zwei Mal. Krefeld schoss 24 Mal auf das von Marco Wölfl gut gehütete Gehäuse der Gäste und verbuchte dabei vier Treffer. Effizienz ist also ein Thema, ebenso Kaltschnäuzigkeit.

Cortina hatte im Vergleich zur Partie gegen die DEG seine Sturmreihen geändert, was zumindest dazu führte, dass nicht nur die Formation Korhonen, Giliati, McRae zu Chancen kam. Alleine Anthony Rech und Andreé Hult, die diesmal gemeinsam mit Simon Danner spielten, erarbeiteten sich drei oder vier gute Gelegenheiten. „Der Trainer wollte durch diese Umstellung mehr für die Offensive tun“, erklärte Torschütze Danner. „Für mich persönlich passt diese Mischung sehr gut. Einer macht die Arbeit nach hinten, die beiden anderen kreieren nach vorne Chancen.“ Der Kapitän war generell von der gezeigten Leistung in der Seidenstadt einigermaßen überzeugt. Danner: „Wir haben das nicht schlecht gemacht, das war okay. Ärgerlich waren natürlich die beiden leichten Fehler, die zum 1:2 und 1:3 führten.“

Tatsächlich führte der zweite dicke Patzer bereits zum dritten Gegentor bei eigener Überzahl – und das in nur vier Spielen. Was wiederum schon mehr als ärgerlich ist. Da sei für einmal der Trainer des Gegners zitiert: „Zu diesem Zeitpunkt in der Saison passieren solche Fehler eben. Da gibt es noch viele Baustellen und falsche Entscheidungen“, sagte Pinguine-Coach Brandon Reid. Sein Schwenninger Kollege sieht es ähnlich. Cortina: „Wir müssen über 60 Minuten konzentriert unseren Plan verfolgen und dürfen uns nicht mit etwas anderem beschäftigen. Aber je länger die Saison dauert, desto besser werden wir in solchen Situationen reagieren.“

Auch Simon Danner sieht angesichts des mehr als verhaltenen Saisonstarts noch keinen Grund zu übergroßer Aufregung. „Unsere Sorgen halten sich in Grenzen, weil wir wissen, dass wir es besser können. Wir müssen mit dieser schwierigen Situation positiv umgehen, das macht uns stärker. Dass diese Saison kein Selbstläufer wird, war uns allen klar. Wir müssen an das letzte Spiel anknüpfen und optimistisch bleiben“, appelliert der Kapitän an seine Mannschaftskollegen.

