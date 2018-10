von Werner Feisst

War Schwenningens Auftaktsieg gegen Nürnberg nur ein Strohfeuer? Nach sechs Spieltagen hat es zumindest den Anschein, denn seither hagelte es für die Wild Wings fünf Niederlagen in Folge. Auch im Heimspiel gegen die Augsburger Panther gab es für die Neckarstädter vor 3009 Zuschauern bei der 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)-Niederlage nichts zu holen.

Ist es nur eine Kopfsache?

Eine der Fragen vor der Sonntagspartie war: Reicht die kurze Pause, um die kapitale 0:6-Niederlage am Freitagabend gegen Ingolstadt aus den Köpfen zu kriegen? Schwenningens Trainer Pat Cortina dürfte am Samstag weniger als Trainer, sondern vielmehr als Psychologe gefordert gewesen sein. Zunächst hatte es den Anschein, als hätten sich die Wild Wings von dem Desaster erholt.

Wieder mit Angreifer Stefano Giliati, der am Freitag wegen einer Erkältung hatte passen müssen, bestimmten die Schwenninger in der Anfangsphase das Spiel. Sie hatten vor dem gegnerischen Tor zumeist einen Spieler postiert, der bei den zahlreichen Schüssen aus der Distanz auf Abpraller lauern sollte. Doch Markus Keller im Gehäuse der Panther gab sich keine Blöße und war bei Schwenningens besten Chancen im ersten Drittel durch Andrée Hult (6.) und Giliati (8.) auf der Hut. Außerdem offenbarten die Schwarzwälder in Abschnitt eins eklatante Schwächen im Powerplay und wussten gleich zwei 5:3-Überzahlspiele nicht zu nutzen.

Und die Augsburger? Von den Gästen war zehn Minuten lang nichts zu sehen. Dann schlugen sie eiskalt zu und nutzten gleich ihre erste hochkarätige Gelegenheit. Nur drei Stationen brauchten die Fuggerstädter, um die gesamte Eisfläche zu überwinden. Ganz vorn stand Jaroslav Hafenrichter, der Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier mit einem "Beinschuss" zum 0:1 (11.) überwand. Zählte dieser Treffer noch zur Kategorie "fast nichts zu machen", sah der SERC-Keeper drei Minuten später schlecht aus. Gästeverteidiger Scott Valentine hatte bei seinem Schuss zum 0:2 (14.) aus dem linken Halbfeld zwar freie Bahn, doch Strahlmeier hatte ebenso freie Sicht und genügend Zeit, um den Puck aus dieser Entfernung zu halten – ohne Wenn und Aber.

Das zweite Drittel begann mit einer kalten Dusche. Nur Sekunden, nachdem Verteidiger Kalle Kaijomaa die bis dahin größte Schwenninger Möglichkeit vergeben hatte, folgte der dritte Streich der Ausgburger. Panther-Abwehrspieler Braden Lamb stand sträflich frei und hämmerte die Scheibe zum 0:3 (23.) ins Netz. Das war selbst den treuesten SERC-Fans des Schlechten zu viel: "Wir woll'n euch kämpfen sehen", hallte es von den Rängen. Sie wollten ganz bestimmt, aber sie konnten nicht. Es schien, als hätten die Wild Wings die Seuche am Schläger.

Auch Marcel Kurth brachte aus bester Position den Puck nicht an Keller vorbei (25.). Die restliche Viertelstunde bis zur zweiten Pause verstrich ohne nennenswerte Höhepunkte. Es gab nichts, was die triste Stimmung in der nur knapp zur Hälfte gefüllten Helios-Arena hätte aufhellen können. Vermutlich wiegen die Ausfälle von Markus Poukkula, Rihards Bukarts, Kai Herpich und Jussi Timonen eben doch zu schwer. Dennoch: Wenigstens ein Tor sollte trotz der prominenten Verletztenliste in eigener Halle gelingen.

Selbst das schafften die Schwenninger im Schlussdrittel nicht mehr. Im sechsten Saisonspiel blieben die Wild Wings bereits zum vierten Mal ohne eigenen Treffer – ein Armutszeugnis im Eishockey. In die gellenden Pfiffe mischten sich vereinzelt "Rumrich-raus-Rufe". Manager und Trainer stehen vor schwierigen Zeiten.

