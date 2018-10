Eishockey: „Jetzt geht’s los!“, sangen die Wild Wings-Fans am vergangenen Sonntag lautstark in der Helios-Arena. Bis zum 13. Spieltag hatte es gedauert, ehe die Schwenninger endlich den ersten „Dreier“ der Saison eingetütet hatten. Aber geht’s nun auch wirklich los? Das bevorstehende „rheinische Wochenende“ wird es zeigen. Am Freitag (19.30 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Pat Cortina die Krefeld Pinguine. Am Sonntag (16.30 Uhr) wartet der Tabellenzweite Düsseldorfer EG auf die Schwäne.

Im Vergleich zu den Personalproblemen der vergangenen Wochen hat Cortina, wie er es selbst bezeichnet, „ein kleines Luxusproblem“. Der Wild Wings-Trainer geht davon aus, dass die zuletzt angeschlagenen Angreifer Philip McRae und Stefano Giliati wieder dabei sein werden. Somit fehlen verletzungsbedingt lediglich Markus Poukkula und Andrée Hult. Das bedeutet zugleich: Ein fitter Spieler aus dem Kader muss auf der Tribüne Platz nehmen. Wer die Zuschauerrolle einnehmen muss, will das Trainerteam nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden. „Dies wird sicherlich nicht leicht für uns“, sagt Cortina.

Der Heimerfolg gegen Iserlohn am vergangenen Sonntag trieb in dieser Trainingswoche das Stimmungsbarometer der Schwenninger deutlich nach oben. „Es war deutlich besser als zuvor“, sagt Verteidiger Benedikt Brückner. Sein Trainer sieht darin allerdings auch eine Gefahr: „Wir dürfen nicht denken, dass wir nach dem einen Sieg aus dem Tief sind.“ Wichtig sei, den gleichen Kampfgeist zu zeigen, wie zuletzt. Cortina: „Die Leistung stimmte auch schon zuvor in den meisten Spielen. Der Unterschied war lediglich, dass wir uns dafür belohnt hatten.“

Gegen Krefeld wollen sich die Schwenninger nun ein weiteres Mal selbst belohnen. „Ein erneuter Sieg wäre für uns ein ganz wichtiger Schritt“, sagt Brückner. Um dort anzuknüpfen, wo die Schwenninger zuletzt aufhörten, wird der Trainer an den Angriffsreihen nichts ändern. Mirko Höfflin spielt gemeinsam mit Ville Korhonen und Marcel Kurth, Istvan Bartalis mit Anthony Rech und Rihards Bukarts sowie Marc El-Sayed mit Simon Danner und Tobias Wörle Die Rückkehrer Giliati und McRae werden mit Kai Herpich ein Sturm-Trio bilden – vorausgesetzt Herpich ist nicht der Spieler, der auf die Tribüne sitzen muss. Trifft es ihn, würde wohl Julian Kornelli an seine Stelle rücken. Kornelli ist kein „Streichkandidat“, da er der einzige U 23-Spieler bei der Wild Wings ist. Ein Verzicht auf den 21-Jährige würde zugleich bedeuten, dass nur noch 20 anstatt 21 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen.

Im Tor steht gegen die Pinguine Dustin Strahlmeier. Ob „Strahlie“ oder sein Backup, Marco Wölfl, in Düsseldorf zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch offen.

Auf der Suche nach einem weiteren ausländischen Spieler sind die Wild Wings-Verantwortlichen bislang noch nicht fündig geworden. Gut möglich, dass dies mindestens noch bis zur elftägigen Deutschland-Cup-Pause (ab 5. November) dauern wird. „Vielleicht sind in dieser Phase unsere Erfolgschancen am besten“, glaubt Cortina. Die Rückkehr des Langzeitverletzten Markus Poukkula wird noch um einiges länger dauern. Der Finne trainiert zwar mittlerweile wieder auf dem Eis. Doch sein Trainer geht davon aus, „dass er frühestens Ende Dezember“ wieder spielen kann.

Für das bevorstehende Heimspiel gegen Krefeld erwarten die Wild Wings laut Pressesprecher Oliver Bauer rund 3000 Zuschauer in der Helios-Arena. Gegen 22 Uhr werden sie wissen, ob es bei den Wild Wings wirklich losgeht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein