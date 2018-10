Eishockey: Es bleibt dabei: Die Wild Wings sind weiterhin auswärts ohne Punkt. Das rheinische Wochenende der Schwenninger brachte eine dürftige Ausbeute. Aus zwei Partien holten die Schwäne lediglich einen Zähler. Nach der 4:5-Niederlage nach Verlängerung zu Hause gegen Krefeld folgte am Sonntag ein 0:4 bei der Düsseldorfer EG.

Der Heimauftritt gegen Krefeld offenbarte erneut, dass die Schwenninger sich spielerisch sehr schwer tun, mit den anderen Teams der Liga mitzuhalten. Selbst mit Mannschaften, die normalerweise ihre „Kragenweite“ sein sollten wie Krefeld. Immerhin glichen die Wild Wings einen zweimaligen Rückstand noch aus. Dass es Danner & Co. überhaupt noch in die Verlängerung schafften, lag aber vor allem an der mangelnden Chancenverwertung der Pinguine. Das wusste auch Pat Cortina: „Ich habe über den größten Teil der Partie bei meinen Spielern den Kampfgeist vermisst“, kritisierte der Wild Wings-Coach den dürftigen Heimauftritt.

Zwei Tage später in Düsseldorf hielten die Wild Wings die Partie lange offen. Durch Fehler im letzten Drittel setzten sie jedoch die schwarze Auswärtsserie fort. Im achten Gastspiel gab es die achte Niederlage. Durchschnittlich erzielten die Schwenninger auf fremdem Eis nicht einmal einen Treffer pro Partie. Zum Vergleich: Vergangene Saison gewannen die Schwäne in der Hauptrunde die Hälfte ihrer 26 Auswärtspartien.

Trotz der deutlichen Niederlage bei der DEG sah Cortina einen Aufwärtstrend im Vergleich zum Krefeld-Spiel: „Zumindest 45 Minuten war es eine wesentliche Steigerung. Wir haben es Düsseldorf nicht einfach gemacht und hatten die Chance, dieses Spiel zu gewinnen.“ Das umstrittene 1:0 der Gastgeber wollte der Wild Wings-Coach nicht kommentieren: „Der Schiedsrichter hat auf Tor entschieden. Dann kann man daran nichts ändern.“

Cortina ärgerte sich vielmehr darüber, dass seine Spieler nach dem 0:2 kaum noch Gegenwehr leisteten und mehr oder weniger das Eishockey-Spielen einstellten: „Egal, ob wir das Spiel noch gedreht hätten, muss man bis zum Schluss kämpfen. Das hat meine Mannschaft nach dem zweiten Gegentor nicht mehr getan. So etwas darf nicht passieren.“ Für den Chefcoach ist es auch ein mentales Problem: „Die Spieler denken zu sehr an den Spielstand. Du musst aber weiterspielen, egal wie es steht. Das ist der Job eines Profis.“

Mit Blick auf die bevorstehenden zwei Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause fordert der Schwenninger Coach deshalb umso mehr, „dass jeder alles gibt – von der ersten bis zur letzten Minute“. Ob auch Istvan Bartalis am Freitag zuhause gegen die Straubing Tigers alles geben kann, ist laut Cortina noch offen. Der Ungar fehlte in Düsseldorf. „Istvan zog sich gegen Krefeld eine Unterkörperverletzung zu. Am Montag war er beim Arzt“, so Cortina. Fraglich ist auch Andree Hult, der die vergangenen drei Spiele verletzungsbedingt fehlte.

Elf Tag dauert die Pause nach dem Spiel am Sonntag gegen Berlin. In dieser Phase sieht der Trainer gute Chancen, einen neuen Spieler zu verpflichten. Sollte es auch in diesem Zeitraum nicht klappen, muss man wohl daran zweifeln, ob das Vorhaben, noch einen Neuzugang nach Schwenningen zu holen, auch wirklich umgesetzt wird.

