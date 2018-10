von SK

Herr Cortina, wie waren Ihre letzten Nächte nach dem 0:6 in Ingolstadt und dem 0:3 gegen Augsburg?

Überraschenderweise ganz okay. Für mich ist es wichtig, positiv zu bleiben. Wir haben in den letzten beiden Partien nicht so schlecht gespielt. Wenn man sich die letzten fünf Drittel anschaut, waren wir nicht die schlechtere Mannschaft. Das weisen auch die Statistiken so aus. Natürlich verstehe ich, dass die Spieler niedergeschlagen sind. Aber gerade deshalb darf ich das nicht sein. Natürlich ist nicht alles gut, aber es ist eben auch nicht alles schlecht. Die Mannschaft zeigt Einsatz, Willen, Bereitschaft und Kampfgeist.

Was haben Sie den Spielern in den vergangenen beiden Tagen gesagt?

Dass diese Situation ein Charaktertest ist. Wir müssen ein charakterstarkes Team sein und glauben, dass wir es auch sind. Aber es geht in diesem Fall nicht um Glauben, es geht darum, was man tut. Situationen wie diese zwingen dich, zu zeigen, welchen Charakter du hast. Dazu haben wir etliche Spielszenen auf Video gezeigt. Positive Szenen, die den Spielern zeigen, dass sie sich Chancen erarbeiten und vieles richtig machen. Der Mannschaft jetzt Fehler aufzuzeigen, wäre der falsche Ansatz. Die Leistungsbereitschaft ist da und wir müssen weiter daran glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zudem sollen die Spieler verstehen, dass man aus einem Tief nicht automatisch herauskommt. Das ist ein Prozess und kann dauern. Wir haben die ersten kleinen Schritte gemacht und es werden weiterhin eher kleinere Schritte folgen.

Sie sehen also kein grundsätzliches Problem?

Nein. Sicher, unser Powerplay bei der zweimaligen 5:3-Überzahl gegen Augsburg war schlecht. Aber das ist kein fundamentales Problem, sondern eine mentale Geschichte. Die Mannschaft wollte zu viel und unbedingt ein Tor. Da haben wir den Fokus verloren. Und ja, das erste Drittel in Ingolstadt war auch nicht gut. Aber die Mannschaft hat sich danach gesteigert. Es bringt einfach nichts, den Spielern jetzt ihre Fehler vorzuhalten. In beiden Spielen hat die Mannschaft nicht aufgegeben, weitergemacht und sich gute Chancen erspielt. Dass wir bisher noch keinen Erfolg hatten, heißt nicht, dass wir nicht auch einige Dinge richtig machen.

In vier von sechs Spielen wurde kein Tor erzielt. Stellt sich da nicht auch die Frage nach der Qualität der Spieler?

Ich denke, es ist zu früh für mich, das zu beurteilen. Das werden wir am Ende der Saison machen. Bei der Zusammenstellung des Teams ging es nicht nur um ein weiteres kleines Mosaiksteinchen, sondern um das große Ganze und verschiedene Komponenten. Die Spieler, die derzeit verletzt fehlen, nehmen uns nicht nur Qualität, sondern auch den anderen Spielern etwas weg. Die fehlenden Spieler würden uns zu einem besseren Team machen, denn es fehlen uns ihre jeweiligen Eigenschaften. Es wäre den anderen Spielern gegenüber unfair zu sagen, die Qualität reicht nicht aus. Aber ja, im Moment fehlen uns einige individuelle Qualitäten. Und nein, wir haben sicher noch nicht das gesehen, was das Team eigentlich kann.

Wurden in der Vorbereitung oder im Training Fehler gemacht?

Nein. Wenn man sich die Verletzungen anschaut, hat das nichts mit dem Training oder der Fitness zu tun. Aber ja, die Situation ist im Moment schwierig, zumal Kalle Kaijomaa und Phil McRae am Montag auch nicht auf dem Eis waren. Es könnte also noch schwieriger werden.

Waren die Erwartungen von allen Beteiligten, auch vom Team, einfach zu hoch?

Ja, ganz sicher. Wir haben das in der Vorbereitung schon angesprochen. Aber es ist ein Stück weit normal und menschlich. Wenn man größere Erwartungen hat, konzentriert man sich automatisch auf das höhere Ziel. Aber man darf die Basisarbeit nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, hat die Mannschaft verstanden, dass wir diese Erwartungen nur erfüllen können, wenn wir bei uns bleiben.

Was kann man ändern, damit es schnell besser wird und was erwarten Sie am Dienstagabend beim Spiel in Straubing?

Wir müssen alles Negative ausblenden und daran glauben, dass uns unser Entwicklungsprozess aus diesem Tief herausholt. Ich erwarte in Straubing die gleiche Leistungsbereitschaft und Einstellung wie gegen Augsburg. Wir haben am Sonntag unseren Weg nicht verlassen, nicht aufgegeben. Ich erwarte, dass wir unseren Glauben daran spüren und zeigen – nicht mehr und nicht weniger.

Der nächste Gegner:

Straubing Tigers Die Wild Wings haben am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Straubing Tigers Gelegenheit, nach dem verkorksten Saisonstart die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Im Gegensatz zu den Schwenningern feierten die Niederbayern allerdings einen starken Auftakt in die Runde. Vier von sechs Spielen wurden gewonnen. Am vergangenen Wochenende schlugen die Tigers mit den Kölner Haien und Eisbären Berlin gleich zwei „Hochkaräter“ der Deutschen Eishockey Liga. Platz vier ist die Belohnung. Die Mannschaft von Trainer Tom Pokel wurde nach einer schwachen Vorsaison komplett umgebaut, dazu auch der Etat erhöht. Mit Torhüter Jeff Zatkoff, Verteidiger Frederik Eriksson oder Stürmer Kael Mouillierat glückten den Tigers einige Top-Verpflichtungen. Außerdem sind die Gäubodenstädter im Gegensatz zu den arg gebeutelten Wild Wings bisher gänzlich vom Verletzungspech verschont geblieben. (tif)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein