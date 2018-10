von SK

Eishockey: (bo) Die Schwenninger Wild Wings haben auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Pat Cortina mit sofortiger Wirkung beurlaubt. "Wir hatten viele Gespräche mit dem Mannschaftsrat und Manager Jürgen Rumrich. Nach diesen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gelangt, einen Impuls setzen zu müssen", so der geschäftsführende Gesellschafter der Wild Wings, Michael Werner.

Mit nur sieben Punkten aus den ersten 15 Saisonspielen sind die Wild Wings am Tabellenende der Deutschen Eishockey Liga. Vor der Deutschlandcup-Pause erwartet man am kommenden Freitag die Straubing Tigers und reist am Sonntag darauf nach Berlin. "In den beiden kommenden Spielen vor der Pause wird Manager Jürgen Rumrich interimsmäßig an der Bande stehen und von Co-Trainer Petteri Väkiparta und Torwarttrainer Ilpo Kauhanen unterstützt", so Werner weiter.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein