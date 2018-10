von Autorenzeile

Eishockey: (daz/kat) Mit einem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters geht es am Sonntag ab 19 Uhr für die Schwenninger Wild Wings in der DEL weiter. Nach der 2:4-Niederlage am Donnerstagabend bei Red Bull München soll jetzt unter allen Umständen der zweite Saisonsieg her. Allerdings hat Trainer Pat Cortina neue Sorgen. Die Stürmer Stefano Giliati und Andrée Hult verletzten sich in München. Ihr Einsatz wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Sollten beide am Sonntag ausfallen, wäre es ein weiterer Nackenschlag.

Trotz der elften Saisonniederlage am Donnerstag zeigten die Schwenninger in Bayern ein gutes Spiel. Wille, Einsatz und Kampfgeist stimmten. Lange schien sogar etwas machbar, doch nach 60 Spielminuten mussten die Neckarstädter erneut mit leeren Händen vom Eis gehen. Damit haben die Schwenninger den Negativstartrekord der DEL aus der Saison 2002/03 eingestellt. Pikanterweise hielten die Wild Wings diese Marke selbst.

Die von vielen Seiten geäußerte Forderung, körperlich härter spielen und mehr zu checken, setzten die Wild Wings in München weitgehend um. Eineinhalb Drittel war Coach Cortina im Gastspiel beim deutschen Meister zufrieden. Die Verteidiger Dominik Bittner und Jussi Timonen agierten kompromisslos vor dem eigenen Tor. Glück hatte indes Stürmer Ville Korhonen, dass sein Bandencheck gegen den Kopf von Patrick Hager nach 43 Sekunden nur zwei Strafminuten und keine Spieldauerdisziplinarstrafe einbrachte.

Was kaum zu erwarten war, die Wild Wings führten durch zwei Tore von Anthony Rech zweimal. Rech überwand Schlussmann Torwart Danny aus den Birken mit Schüssen über die Fanghand. Erstmals ging der ersatzgeschwächte deutsche Meister in Minute 42 mit 3:2 in Führung. Marc El-Sayed sah dabei nicht gut aus. Er ließ sich im eigenen Drittel an der Bande den Puck abluchsen. „Das zweite Gegentor war schon schwer zu verdauen, das dritte tat richtig weh“, resümierte Cortina. Die Zeit lief den Schwenningern davon, zumal auch die Kräfte schwanden. Stefano Giliati musste nach dem ersten Drittel, Andrée Hult nach dem zweiten Drittel verletzt in der Kabine bleiben.

Die Schwenninger hatten auch nach dem Rückstand Chancen, aber auch Strafzeiten. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber zu viele Strafzeiten bekommen und uns wieder selbst nicht belohnt“, sagte der zweifache Torschütze Rech. Mit dem Überzahltor zum zwischenzeitlichen 2:1 glichen die Wild Wings ihr Überzahlkonto aus. Sie haben jetzt vier Tore in Überzahl geschossen, aber auch vier im Powerplay erhalten. "Wir müssen gegen Iserlohn unbedingt gewinnen“, betont der 26-jährige Franzose. Rech ist aktuell mit fünf Punkten (drei Tore/zwei Assists) der Schwenninger Topscorer und wird den Roten Helm tragen.

Für Sportmanager Jürgen Rumrich hat die Mannschaft in München eine sehr gute Leistung gezeigt. "Die Jungs haben alles gebracht und selbst in den Schlussminuten, als sie in Unterzahl waren, nicht aufgeben. Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir uns auch belohnen.“ Rumrich fandet indes weiterhin nach einer personellen Verstärkung. Philip McRae soll am kommenden Wochenende wieder spielbereit sein.

Dauerkartenbesitzer dürfen für die Partie gegen die Roosters einen Gast für nur elf Euro (Stehplatz) mitbringen. Gruppen und Vereinen wird ein Rabatt von zehn bis 20 Prozent gewährt.

Iserlohn Roosters Ein Blick in die DEL-Statistik verrät Erstaunliches. Mit Anthony Camara und John Matsumoto führen zwei Akteure der Sauerländer die Liste der Topscorer an, wobei Camara bereits neun Treffer erzielt hat, während der Ex-Schwenninger Matsumoto neun Mal ein Tor vorlegte. Mit den beiden sowie Evan Trupp und Jordan Smotherman haben die Roosters offenbar guten Ersatz für ihre Abgänge gefunden. Weniger rund läuft es dagegen in der Defensive. Es gab bereits 43 Gegentreffer. Verantwortlich dafür sind eine hohe Fehlerquote und zwei derzeit nicht ganz so sattelfeste Torhüter. Außerdem wurden alle bisherigen fünf Auswärtsspiele verloren. (tif)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein