Eishockey: Wer soll bei Schwenningen die Tore schießen? Diese Frage rückt beim Heimspiel der Wild Wings am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin und am Sonntag (16.30 Uhr) auswärts bei den Kölner Haien in den Blickpunkt. Bislang haben die Neckarstädter in sieben Spielen gerade mal sechs Treffer erzielt. Schon bald könnte ein neuer Stürmer die Misere beenden.

Zehn Kontingentspieler haben die Wild Wings in dieser Saison im Kader, wobei der Finne Markus Poukkula aufgrund seiner langwierigen Armverletzung noch nicht lizenziert ist. Ein verletzter Ausländer wäre zu verkraften, doch beim Spiel der Schwenninger am Dienstag in Straubing fehlten gleich deren vier. Neben Poukkula waren dies Verteidiger Jussi Timonen sowie die Stürmer Rihards Bukarts und Philip McRae. Das wiegt schwer, denn Kontingentspieler bilden normalerweise die Säulen einer DEL-Mannschaft. Auf der langen Liste der Ausfälle ist auch noch Kai Herpich aufgeführt.

Nun wollen die Wild Wings auf die personellen Probleme reagieren und einen neuen Spieler verpflichten. Bald könnte ein weiterer Ausländer die Schwenninger Mannschaft bereichern. „Wir suchen einen Stürmer und sind bereit, für diesen Mann eine Ausländerlizenz zu vergeben“, sagt SERC-Trainer Pat Cortina. Und fügt hinzu: „Wir suchen einen Top-Spieler.“ Die Zeit für einen solchen Transfer scheint den Verantwortlichen günstig, denn die Kader der Mannschaften in der nordamerikanischen Profiliga NHL sind mittlerweile komplett. Cortina: „Da gibt es einige Spieler zwischen 26 und 30 Jahren, die für sich keine Zukunft in der NHL mehr sehen und deshalb ihre Karriere in Europa fortsetzen möchten.“ Vor drei Jahren sei Will Acton auf ähnliche Weise in Schwenningen gelandet, sagt der 54-jährige Coach.

Offen ist allerdings noch der Zeitpunkt, wann der Transfer perfekt gemacht werden soll. „Wir haben keinen festen Zeitplan. Es ist noch völlig offen, wann wir soweit sind“, sagt Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Wild Wings die Messlatte ziemlich hochlegen und die Lizenz nicht für jeden x-beliebigen Profi opfern wollen. Rumrich: „Wir brauchen einen Spieler, der uns weiterhilft, einen, der Tore schießt. Damit tun wir uns derzeit schwer.“

Eines steht jetzt schon fest: An diesem Wochenende werden die Wild Wings am Freitag zuhause gegen Berlin und am Sonntag bei den Kölner Haien noch ohne weitere Verstärkung auskommen müssen. Doch es zeichnet sich zumindest ab, dass Verteidiger Jussi Timonen wieder auf dem Eis stehen wird. „Er ist wohl dabei“, lässt Cortina durchblicken. Auch Rihards Bukarts hat schon wieder am Training teilgenommen und dürfte bald wieder zur Verfügung stehen. Allerdings bezweifelt Cortina, dass es für das Spiel gegen Berlin schon reicht. „Mein Kopf sagt nein“, meint Cortina. Selbst wenn der 22-Jährige auf einen Einsatz gegen seinen ehemaligen Klub brenne, gelte es Vorsorge zu treffen. Cortina: „Es bringt nichts, wenn wir Bukarts zu früh einsetzen und er dann wieder für längere Zeit ausfällt.“ McRae, der sich beim Spiel gegen Augsburg bei einem harten Check am Knie verletzte und starke Schmerzen hat, dürfte noch rund vier Wochen ausfallen. Wann Poukkula zurückkehrt ist noch völlig offen. Cortina rechnet nicht damit, dass der Angreifer bis November wieder im Team steht.

Obwohl die Wild Wings zuletzt sechs Niederlagen in Folge verkraften mussten, ist Cortina voller Zuversicht, dass das nächste Erfolgserlebnis nicht mehr weit weg ist. „Wir haben schon in Straubing eine gute Leistung gezeigt und hatten die Chance, einen Punkt zu holen. Es ist für uns emotional zwar eine schwierige Zeit, aber der Glaube ist noch da. Wir haben endlich mal wieder etwas verdient“, sagt der Italo-Kanadier. Berlin und Köln seien zwar Top-Mannschaften, aber sein Team befinde sich auf dem richtigen Weg. Auch Angreifer Marcel Kurth glaubt fest an eine Wende: „Die Stimmung in der Mannschaft ist zwar angespannt, aber keiner lässt den Kopf hängen. Es wird Zeit, dass wir endlich den ersten Dreier einfahren.“ Gegen Berlin steht Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten. Am Sonntag in Köln darf Marco Wölfl sein Können unter Beweis stellen.

